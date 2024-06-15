Окупанти тиснуть в районі Вовчанська: в Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Окупаційні війська не тільки обстрілюють мирні населені пункти нашої країни, а і намагаються прорвати фронт на кількох напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Так, російські військові продовжують тиснути на Харківському напрямку. Водночас найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

«На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити наших воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито», — йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними військових, триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

РЕКЛАМА

Втрати рф на Харківському напрямку

За уточненими даними, за 14 червня, на цьому напрямку ворог втратив понад 112 осіб вбитими та пораненими. Також було знищено бойову броньовану машину, десять автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та три склади з боєприпасами. Пошкоджено танк, дві артсистеми, п’ять автомобілів і одиницю спецтехніки.

РЕКЛАМА

Покровський напрямок

Як і минулої доби, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку.

РЕКЛАМА

«Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито», — доповіли у Генштабі.

Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження.

Ситуація на інших напрямках

З початку доби 15 червня сьогодні відбулося 31 бойове зіткнення з ворогом. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.

На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує наших воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

На Курахівському напрямку успішно відбито п’ять спроб ворога вклинитись в нашу оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

На Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Противник зазнав втрат та перегруповується.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки і Роботиного.

При цьому окупанти несуть важкі втрати. Так, станом на ранок суботи, 15 червня, російські вороги втратили велику кількість живої сили та техніки.

Також не зайве нагадати про успіхи українських розвідників, які напередодні ударними дронами атакували військовий аеродром рф у Ростовській області.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

80

Читайте нас у Facebook