Спасіння кущів від хрущів: аграрій з-під Києва розповів, як звільнити рослини від жуків, що гризуть їхнє коріння

Аграрій з Київської області Валерій, який нещодавно показав, як потрібно захищати городину від навали жуків-бронзівок, вважає, що багатьом українцям, а особливо любителям роботи на свіжому повітрі, приманне прагнення оточувати себе красою.

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«В житті ми намагаємось оточувати себе красою, створеною своїми руками, — так поетично почав він свою розповідь. — І дуже шкода, коли цю красу щось псує».

Виявляється, аграрій мав на увазі кущ барбарису, який висаджували рік тому. З красивим кущиком все було чудово, але останнім часом на ньому почало сохнути і розсипатися на попіл листя. При тому інші рослини навколо барбарису почуваються дуже добре, в тому числі і ще один барбарис, який висаджувався одночасно з першим.

Перелічивши проблеми, які могли викликати пожовтіння і відмирання листя, аграрій дійшов висновку, що, скоріш за все, в коріннях куща завівся хрущ, який підгризає коріння.

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Рослина почала відчувати брак живлення і вологи, і по розповсюдженню зони дій хруща (чи навіть хрущів!) розвиток її буде все більше пригнічуватись. І якщо не зупинити шкідників, то рослина загине, а жуки перемістяться на сусідні кущики.

Втім, Валерій припускає, що хрущ може бути не єдиною проблемою барбарису. Ще однією причиною можуть бути загнивання кореневої системи.

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Для лікування аграрій пропонує взяти перевірені «ліки» — препарат «Антихрущ» і фунгіцид «Максим» від кореневої гнилі. Останній зазвичай використовується для протравлення бульб картоплі при посадці, а також обробки при хворобах зерна чи насіння зерна.

Для приготування препарату 30 мл фунгіциду «Максим» розчинити у 10 літрах води. І в цей же розчин додати 30 мл «Антихруща».

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Для обробки одного куща потрібно 5 літрів розчину. Аграрій вважає, що цього буде достатньо для того, щоб врятувати рослину.

Нагадаємо, автори іншого популярного Youtube-каналу — Корисне TV — попередили про помилку, яку зазвичай роблять на помідорній ділянці «новоспечені» дачники.

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