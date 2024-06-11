На Київщину насувається біда: аграрій розповів про шкідника, який масово з’являється на дачах та городах

На відміну від капустянки, яку можна вивести досить простим засобом, або колорадського жука, про якого все давно відомо, жук-бронзівка раніше не викликав тривогу в українських аграріїв. Його було небагато, комахи вважались безпечними й такими, що не причиняють шкоди рослинам.

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Про це на своєму Youtube-каналі розповів аграрій з Київської області Валерій.

Але цього року сталося непередбачуване: кількість жуків-бронзівок зросла, і вони накинулись на беззахисні рослини, виїдаючи у них серединку. Після нападу шкідників квіти і рослини стають непридатними для відвідин джмелів та бджіл, тобто, для запилення.

«Якщо цей жук масово розповсюдиться, то від квітів на дачах залишаться тільки палки», — попередив автор відео.

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Крім дельфініумів, жуки дуже люблять ожину, гортензію і навіть черешню (а після знищення квітів ні про який урожай черешні не може бути й мови).

Найбільш неприємна річ — жуки не реагують на отруту чи «пастки» у вигляді синіх чи фіолетових відер з водою. Спочатку вважалося, що саме ці кольори приманюють шкідників, але тепер стало зрозумілим, що все далеко не так.

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Розповсюдження жука викликано тим, що зараз городники і дачники почали масово використовувати органіку. І личинки бронзівки зимують в купах зі старим листям, компостом чи перегноєм, а на наступний рік виходять «на полювання».

Розмножуються вони в одному поколінні, тому якщо наступного року буде масовий вихід цих жуків, то боротися з ними буде дуже важко.

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Наразі Валерій збирається зібрати всіх жуків вручну, а також перекопати компост і знищити всі личинки бронзівки, щоб не мати зайвих проблем у наступному році. При цьому аграрій звертається до колег поділитися дієвими способами боротьби з бронзівкою.

Нагадаємо, за порадою до українських аграріїв звернувся і відеоблогер «Канадський Марк», якому потрібні рекомендації досвідчених фахівців про огірки, яблуньки та виноград. Писати їх можна у коментарях до його відео.

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