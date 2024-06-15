Казці кінець: Дженніфер Лопес прийняла рішення щодо свого шлюбу з Беном Аффлеком

Дженніфер Лопес втомилася рятувати стосунки з Беном Аффлеком та відволікати його від пияцтва. Відома актриса та співачка відчуває, що вже зробила все, що було в її силах.

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Про це пише Daily Mail з посиланням на інсайдера з оточення Лопес.

«З неї досить, вона справді намагалася, але більше не може, бо краще не стає, стає лише гірше», — цитує видання інсайдера.

За його словами, з Аффлеком було дуже важко, тому що він завжди був «похмурим і негативно налаштованим». Ситуація посилилася через важку роботу над фільмом «Розплата 2», яку складно поєднувати з сім'єю та дітьми.

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Також співрозмовник видання зазначив, що Лопес шокована тим, скільки хейту вона отримує на свою адресу, адже якби люди знали, як справи насправді, вони були б до неї добрішими.

«Бен чудовий хлопець, але він може бути похмурим та псувати настрій. Весь світ це бачив на фото на зразок тих, що були зроблені на „Греммі“ минулого року, він взагалі не посміхався. Він курить без перерви, сипле лайками і здається вічно роздратованим. Відмінний режисер та актор, але з ним, знаєте, не дуже весело. Хоча він прекрасний батько», — розповіло джерело.

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Також інсайдер додав, що зірки поки що не оголосили про своє розставання, оскільки вирішили дочекатися, поки закінчиться навчальний рік, адже вони насамперед думають про своїх дітей. Однак, схоже, всім і так уже відомо, що пара більше не живе разом.

«Дженніфер, звичайно, засмучена, вона любить Бена, але вони просто надто різні, вони не мали симбіозу, вони йшли різними шляхами. Вона дуже намагалася все виправити, вклала в це багато сил та енергії, але не вийшло. Звинувачувати в цьому нема кого, так лягли карти. Двом зіркам такої величини складно підтримувати шлюб, хтось мав поступитися, але ніхто з них не став цього робити», — вважає інсайдер.

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Також чоловік розповів, що Дженніфер зараз планує своє майбутнє без Бена. Зокрема, у 2025 році, після того, як в її особистому житті настане якась ясність, вона таки хоче вирушити в тур, який нещодавно був скасований — нібито через те, що Лопес вирішила приділити більше часу сім'ї. Проте інтернет-користувачі підозрюють, що це лише виправдання, тоді як насправді причиною скасування туру став низький попит на квитки.

Як пишуть ЗМІ, зараз пара продає свій шикарний будинок в Беверлі-Хіллз за 60 мільйонів доларів. Начебто Аффлеку дім спочатку не подобався, оскільки він знаходиться занадто далеко від того кварталу, де живуть його діти від першого шлюбу з Дженніфер Гарнер.

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