Головне — щоб Бен не запив: колишня дружина і Дженніфер Лопес завітали до дому Аффлека

Побоювання шанувальників Бена Аффлека, схоже, справджуються: на тлі можливого розлучення актор знову пристрастився до алкоголю.

Дженніфер Лопес і Дженніфер Гарнер, його поки що нинішня і колишня дружини, як відомо, найбільше боялися, що вся шестирічна тверезість зірки піде нанівець. Загальна мета — не дати Бену запити, подейкують, навіть зблизила знаменитостей, що колись ворогували. Настільки, що вони практично разом заходять до Бена у гості, пише Page Six.

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За даними видання, обидві Джен відвідали актора з невеликою різницею у часі.

Дженніфер Гарнер біля будинку актора

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І якщо тих, хто ніяк не вірить у розлучення Аффлека і Лопес, це розчулює, то інші не на жарт стурбовані. Чи це не означає, що Бену зараз зовсім погано?

Втім, одна деталь на знімках папараці все змінює: Лопес, ймовірно, привела до орендованого будинку актора його дочку від першого шлюбу.

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Дженніфер привела актору доньку від колишньої дружини

І теоретично Гарнер могла приїхати до колишнього, щоб забрати спадкоємницю. Втім, висновки видання пропонує читачам робити самим.

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Теорій про те, що насправді відбувається у відносинах «Бенніферів», за місяць з'явилося кілька сотень. Цьому сприяють інсайдери, видаючи суперечливу інформацію. Нещодавно, наприклад, один інформатор заявив, що Лопес після офіційного розлучення з Аффлеком знову повернеться до нього.

Фото Page Six

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