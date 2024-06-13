Коли серед прихильників Дженніфер Лопес почали поширюватися чутки про те, що співачка і актриса вирішила продати розкішний шикарний будинок в Беверлі-Хілз за 60 мільйонів доларів, ЗМІ називалися різні причини такого кроку, в тому числі і небажання жити в домі, де вона мешкала з колишнім чоловіком Алексом Родрігесом. Згодом основною стала версія про те, що у подружжя є фінансові проблеми.

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Але днями ЗМІ з'ясували, що причини такого рішення були іншими.

Виявляється, Джен і Бен вирішили позбутися будинку не через сімейну драму, а тому що з самого початку Аффлека не влаштовував такий вибір. Актору не подобалося нове житло, оскільки воно знаходиться занадто далеко від того кварталу, де живуть його діти від першого шлюбу з Дженніфер Гарнер.

З'їхавши від Джей Ло, актор залишив її одну в особняку і вона раптом усвідомила, що будинок дуже великий. Крім того, спочатку пара розглядала нерухомість, виходячи з кількості членів сім'ї, включаючи всіх дітей Дженніфер та Бена. Але, мабуть, спадкоємці не так часто балували батьків візитом, тому в такому величезному будинку багато кімнат, ванних і басейнів виявилися непотрібними.

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Не виключено, що, вирішивши всі розбіжності, селебріті підшукають щось підходяще для себе — будинок, який буде трохи ближче до дітей Аффлека і в якому Лопес не почуватиметься занадто самотньо, якщо раптом залишиться одна.

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Але як би там не було, надій на щасливий кінець дедалі менше. Зокрема, повідомляють, що Джей Ло зіткнулася з панічними атаками та нападами гніву через ймовірність розлучитися з Беном — інсайдери передають, що співачка благає чоловіка дати їй другий шанс.

Сам же Бен, за словами інсайдера, перебуває на стадії «гострого суму» через кризу у шлюбі з Дженніфер Лопес, і саме тому повернувся до своєї моторошної звички. «Я чув, що він п'є. Він сповнений демонів — дуже проблемна людина», — поділився з журналістами один з інсайдерів. - Я бачив його засклені очі, і це дуже турбує всіх, хто про нього піклується", — додав інший.

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Втім, ця інформація поки що знаходиться на рівні чуток, і всі учасники сімейної драми сподіваються, що вона завершиться хеппі-ендом.

Нагадаємо, що на думку деяких ЗМІ, весь галас навколо можливого розлучення був спровокований самою Дженніфер, яка таким чином хотіла відволікти публіку від провалу з концертним туром.

Фото zillow.com/

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