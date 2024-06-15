Україна готується повністю заблокувати імпорт нафтопродуктів, що постачаються морем, з Румунії. І диктувати цю стратегію стала компанія «Укрнафта», яка на 50% належить державі. Про це у своїй статті написав журналіст румунського видання Economica Іон Добреану.

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«Здається, історія румунсько-української дружби добігла кінця. Українська влада готує ембарго на всіх румунських перевізників, які везуть нафту в Україну. Практично це рішення максимально вороже стосовно Румунії з причин, які дуже важко зрозуміти і виправдати з точки зору бізнесу. Очевидною причиною, на яку посилається Україна, є те, що вона довгий час має справу з багатьма перевізниками, які постачають російську нафту до своєї країни за фальшивими документами. нафта, яка б потрапляла до України, фактично теж була б із Росії «, — зазначив автор.

Журналіст припускає, що спочатку торгівлю нафтою між румунськими компаніями та Україною обмежать, а потім повністю заборонять.

«Ці санкції проти Румунії запровадять насправді, оскільки низка приватних компаній, контрольованих українськими олігархами, дійсно хочуть мати монополію на нафту, яку вони продають державі, але особливо на її ціну. Таким чином, повністю усувається вільна конкуренція з компаніями з Румунії або інших сусідніх. країн» , — переконаний Добреану.

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Він вважає, що за цим ембарго стоїть компанія «Укрнафта», «контрольована в тіні компаніями олігарха з канадським громадянством Євгена Свірського».

«Гендиректор держкомпанії Сергій Корецький — друг дитинства «канадського» бізнесмена! «Укрнафта» — це компанія, на 50% - державна, на 42% - приватна. «Укрнафта» була причетна до кількох корупційних скандалів та закупівель величезних обсягів нафти за завищеною ціною. Але оскільки країна охоплена війною, ніхто не розслідував ці скандальні обвинувачення. домінували в імпорті нафти з Греції, разом вони становлять 75% від загального імпорту нафти з Греції до України «, — написав журналіст.

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За його даними, йдеться про мережу компаній, які практично є посередниками та продають Україні дорожчу нафту, яка насправді з Росії.

Завдяки тісним відносинам між Євгеном Свірським, який володіє швейцарською компанією AGTG SA, і Сергієм Корецьким, генеральним директором національної компанії «Укрнафта», вони намагаються і навіть досягають успіху в монополізації ринку нафти в Україні, усуваючи своїм політичним впливом будь-яку форму конкуренції з румунськими компаніями і не Схема класична: корумпований керівник «Укрнафта» бажає купувати дорожчу нафту у свого друга-«канадця», який привозить нафту з Греції" , — підкреслив Добреану.

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Через групи компаній у Швейцарії Wattsun Holding Свірський заробляє мільйони євро на імпорті нафти з України, заявив журналіст.

Підозри розслідувачів-журналістів в Україні полягають у тому, що ця нафта, яка потрапляє в Україну у величезних кількостях, насправді є російською, її імпортують українські олігархи через Туреччину, а потім перемаркують у Греції. факт, що Греція не є великим виробником чи експортером нафти. Суми, що обертаються на ринку нафти, яку Україна імпортує з Греції, сягають € 4−5 млрд, що є основною причиною того, чому впливові бізнесмени платили корумпованим політикам із України, щоб блокувати румунські компанії у цьому комерційному процесі «, — заявив він.

Уряд Румунії шокований рішенням України заблокувати імпорт нафти морем, додав журналіст.

«Рішення України, яке набуде чинності найближчими тижнями, зазнало влади Румунії зненацька. Мабуть, ніхто з уряду чи міненерго не очікував такого ворожого жесту з боку сусідньої країни, якій так інтенсивно допомагала Румунія. Стратегія уряду PSD-PNL виглядає так: «Ми не віримо, поки не побачимо», і, найімовірніше, буде вжито низку заходів після того, як це рішення стане офіційним. Безсумнівно, що економічний удар, завданий румунським компаніям, які є посередниками або транспортують нафту в Україну, є великим і неодмінно спричинить собою хвилю і на дипломатичному рівні «, — написав Іон Добреану.

Раніше повідомляли про те, що в «Укрнафті» лобіюють інтереси бізнесмена, який може постачати російську нафту.

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