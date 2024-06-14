В «Укрнафті» лобіюють інтереси бізнесмена, який постачає в Україну ймовірно російську нафту — ЗМІ

Голова «Укрнафти» Сергій Корецький та близький до його родини канадський бізнесмен Євген Свірський лобіюють ембарго на імпорт нафтопродуктів з Румунії в інтересах постачальників російської нафти. Про це повідомляє видання Economica.net.

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Так, за інформацією видання, готується блокування морського імпорту будь-яких видів нафтопродуктів з Румунії. Рішення начебто лобіює «Укрнафта», менеджери якої «хочуть мати монополію на нафту» і «зуміли нав’язати свою бізнес-програму політичній стратегії уряду Зеленського».

За версією Economica.net, очільник «Укрнафти» Корецький може діяти в інтересах бізнес-партнера своєї дружини Ірини Корецької — Євгена Свірського. Свірському належить зареєстрована у Швейцарії компанія AGTG SA. На неї та ще одну швейцарську компанію Eco Fuel Trading SA припадає 75% загального імпорту нафти з Греції в Україну. У грошовому еквіваленті йдеться про 4−5 млрд євро.

Існують підозри, що з Греції, яка не є великим виробником чи експортером нафти, насправді експортується нафта російського походження, яка дістається Греції з Туреччини. Загальновідомим є факт, що грецькі танкери вважаються найбільшими перевізниками підсанкційної російської нафти.

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«Завдяки тісним стосункам між Свірським, який володіє AGTG SA, і Корецьким, генеральним директором національної компанії „Укрнафта“, вони намагаються досягти успіху в монополізації ринку нафти в Україні, усуваючи своїм політичним впливом будь-яку форму конкуренції від румунських компаній і не тільки. Схема класична: корумпований керівник „Укрнафти“ воліє купувати дорожчу нафту у свого „канадського“ знайомого, який привозить нафту з Греції», — пише видання.

Як повідомлялось раніше, «Укрнафта» уклала прямий договір із компанією AGTG SA на закупівлю понад 25 000 тонн метилтретинного бутилового етеру (МТБЕ) з переплатою. Лише за вересень — грудень 2023 українська компанія закупила МТБЕ на понад мільярд гривень.

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Закупівля відсутня на сайті Прозорро. Раніше AGTG SA також фігурувала у скандалі навколо поставки російського метанолу компанії АТ «Укргазвидобування».

Державі в особі НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти». Близько 42% акцій, як повідомляється в ЗМІ, контролюють підприємства, що входять у фінансово-промислову групу «Приват».



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