«Підняли настрій»: переможець «Голосу країни» випустив запальний трек

Український співак, переможець проєкту «Голос країни» Сергій Лазановський випустив кліп на нову пісню, присвячену одному з найважливіших свят кожної людини — «День народження». За словами співака, у такий буремний час потрібно особливо цінувати щасливі моменти та як ніколи закарбовувати їх у пам'яті. «З днем народження, многая літа. В щасті й гаразді проживи до ста!» — співає Лазановський.

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— У своїй творчості я завжди прагнув мати атмосферні треки про головні періоди життя та свята, — сказав Сергій, презентуючи відео. — Найцінніший подарунок, який ми отримуємо від батьків — це наше життя. Попри все, це свято — завжди про настрій та про життя. І зараз про це потрібно співати найгучніше.

Акторами кліпу стали друзі співака, також у відео з'явився і співавтор пісні — лідер гурту GREENJOLLY Роман Калин. Нагадаємо, це не перша спроба співпраці музикантів.

— Це найшвидша робота, яку ми коли-небудь створювали, — зізнався Лазановський. — Хотілося просто відтворити атмосферу свята та показати, що дню народження потрібно радіти у будь-якому віці.

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Шанувальники артиста відреагували на його нову роботу у коментарях.

«Пісня „без віку“, — написали після прослуховування. — Відгукнеться кожному! Легка, весела, енергійна, хочеться підспівувати!!! Вітаю з прем'єрою!»

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«Весела пісня, — вважають дописувачі. — Хочеться слухати й слухати, з нетерпіння чекаю свій ДН, щоб поставити її. Дякую за таку чудову пісню».

«Дякую Вам за чудову пісню! — написали у коментарях. — Підняли настрій!»

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Нагадаємо, нещодавно Сергій Лазановський випустив щемливу пісню з військовим.

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