росія встановила новий секретний об’єкт біля Кримського мосту
Партизани ведуть спостереження за тимчасово існуючим мостом в окупованому Криму, по якому росіяни вже не ризикують постачати свої війська та техніку на півострів. Цей об'єкт окупанти охороняють особливо ретельно. Але розкриття всієї системи протиповітряної оборони мосту — питання часу. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».
«Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації й дасть змогу використати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО», — кажуть там.
Виявлена біля мосту система ПЗРК, додають у заяві руху, незабаром стане наступною ціллю для високоточних українських ракет.
«Ми будемо вести систематичне спостереження і продовжуємо передавати зібрану інформацію Силам оборони України для якнайшвидшого і повного звільнення наших територій!» — йдеться в заяві партизанського руху.
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