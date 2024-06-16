росія встановила новий секретний об’єкт біля Кримського мосту

Партизани ведуть спостереження за тимчасово існуючим мостом в окупованому Криму, по якому росіяни вже не ризикують постачати свої війська та техніку на півострів. Цей об'єкт окупанти охороняють особливо ретельно. Але розкриття всієї системи протиповітряної оборони мосту — питання часу. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації й дасть змогу використати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО», — кажуть там.

Виявлена біля мосту система ПЗРК, додають у заяві руху, незабаром стане наступною ціллю для високоточних українських ракет.

Нова система ПЗРК біля Кримського мосту

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«Ми будемо вести систематичне спостереження і продовжуємо передавати зібрану інформацію Силам оборони України для якнайшвидшого і повного звільнення наших територій!» — йдеться в заяві партизанського руху.

Раніше експерти пояснили, як Україна затягує зашморг навколо Криму та чому поразка ворога на півострові неминуча.

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