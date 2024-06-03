Бити росію в найболючіше місце: як Україна затягує зашморг навколо Криму

Україна дедалі більше ускладнює для росії можливість утримувати незаконно анексований Крим завдяки кампанії, спрямованій на знищення протиповітряної оборони, залізничного сполучення та водних комунікацій. Днями в результаті спільної операції ВМС і армії України було завдано удару по поромній переправі та нафтовому терміналу в порту Кавказ, розташованому на російській стороні Керченської протоки, що розділяє Крим і росію. За кілька годин до цього українці завдали удару по кримській стороні Керченської поромної переправи, пошкодивши два залізничні пороми, «Авангард» і «Конро Трейдер», які мають вирішальне значення для забезпечення постачання до Криму.

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Міст через Керченську протоку був значно пошкоджений після серії українських атак у 2022-му і 2023 роках, що призвело до неможливості пропускати важкі поїзди. Це означає, що росія не може використовувати його для військової логістики, наприклад, для транспортування важкої бронетехніки, повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Politico. Це змушує рф покладатися на автомобільне й залізничне сполучення через окуповану Україну, що робить поїзди та вантажівки доступнішими для українських атак.

«Враховуючи той факт, що залізнична лінія, яку росіяни будують через окуповані території України, ще не закінчена, цей цивільний пором був основним логістичним маршрутом їхньої армії, — сказав Плетенчук. - Їхньої морської логістики також давно немає, після того, як Україна знищила чотири та пошкодила п'ять їхніх десантних кораблів».

Ця атака є останнім етапом комплексної операції України, спрямованої на те, щоб зробити російський контроль над Кримом неприйнятним. Окрім завдавання ударів по логістиці, українці використовували морські безпілотники та берегові ракети, щоб знищити або пошкодити щонайменше 27 російських військових кораблів і один підводний човен. Київ також атакував російські аеродроми та військово-морські бази, змусивши москву перемістити свій флот на схід уздовж узбережжя Чорного моря, до російського порту Новоросійськ.

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«Поки російські окупанти перебувають в українському Криму, там періодично щось буде вибухати, — сказав Дмитро Плетенчук. — Україна не вражає цивільні об'єкти, а лише об'єкти, які росія використовує у військових цілях. Росіяни ніколи не показують збитки, оскільки знають, що ми вражаємо лише військові об'єкти».

Плетенчук повідомив, що росія днями перекрила й поромну переправу, й Керченський міст, змусивши цивільних і військових користуватися дорогою через південні окуповані території України, щоб потрапити до росії.

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«Це має натякнути окупантам, які незаконно переїхали до нашого Криму за останні 10 років, що у них залишається дедалі менше можливостей залишити цей півострів. Вони можуть покинути український Крим зараз, тому що потім це буде неможливо», — сказав Плетенчук.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що морські дрони ГУР знищили ворожі катери у Криму.

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