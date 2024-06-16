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У СІЗО ростова-на дону ув'язнені захопили охорону в заручники (відео)

9:57 16 червня 2024
На місці подій

У Ростові-на-Дону група ув'язнених взяла в заручники співробітників місцевого СІЗО № 1. У зв'язку з цим по тривозі піднято особовий склад МВС та Росгвардії, співробітників озброюють та відправляють до СІЗО. Туди ж направлено велику кількість машин швидкої допомоги. Дорогу до ізолятору перекрито, повідомляє Baza .

На даний момент відомо, що йдеться про двох заручників, у яких ув'язнені спромоглися відібрати зброю. Перед цим нібито вони вибили віконні ґрати у своїй камері у СІЗО та проникли до чергової частини, де й взяли у заручники співробітників установи.

За даними ЗМІ, серед бунтівників є кілька людей, яких вже засуджено за «терористичними» статтями.

У їхню вимогу входить надання автомобіля, зброї та можливості виїхати з ізолятора. Там вони готові, за їхніми словами, відпустити заручників.

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На даний момент у бік ростовського СІЗО висунувся ОМОН.

У свою чергу, у ФСВП рф повідомили, що у зв'язку з надзвичайною подією в СІЗО-1 ГУФСВП по Ростовській області в регіон негайно виїхала група співробітників центрального апарату.

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Нагадаємо, що наразі у російських місцях позбавлення волі утримуються і громадяни України, у т.ч. незаконно засуджені біля країни агресора.

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