Новий тиждень, який розпочнеться з 17 червня, обіцяє бути сприятливим для реалізації ваших планів, стверджують знавці карт Таро. А як бути з тими, хто звик довіряти рекомендаціям східних астрологів?

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Їм варто слідувати порадам експертів фен-шуй, які публікує сайт з гороскопами .

Пацюк

У представників символу можливі внутрішні дисбаланси. На початку тижня їм може дістатися частка розчарування і бажання сповільнити темп. Успішними будуть лише ті, хто не дасть сумніву взяти гору. Натхнення та інтуїція можуть постраждати. Тиждень, хоч і складний, але важливий, оскільки зміни можливі у будь-якій сфері життя.

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Бик

Всесвіт допоможе вам гармонізувати деякі риси характеру, проте може і підштовхнути до необдуманих вчинків, за які доведеться розплачуватися. Важливо слухати здоровий глузд при прийнятті рішень та підтримувати порядок як удома, так і на роботі.

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Тигр

Тиграм важливо зберігати самоконтроль, зосереджуючись на позитивних моментах, оскільки потоки негативу можуть посилитися. Ймовірно, багатьом із них доведеться переглянути життєві принципи та змінити свій курс. Однак люди, які народилися в рік Тигра, краще адаптуватимуться до труднощів, і життєві зміни для них пройдуть гладкіше.

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Кролик

Всесвіт допоможе позбутися заздрості, злості та негативної енергії. Можливо, вам варто взяти невеликий відпочинок, відволіктися від роботи та справ. Також не рекомендується планувати дальні поїздки цього тижня. Хоча багатьом з них може захотітись позбутися відповідальності, варто утриматися від поспішних рішень. Пошук другої половинки теж потребує обережності через можливий обман.

Дракон

Для драконів рекомендується звертати увагу на деталі у всіх сферах життя, оскільки очікується багато подій, які можуть передбачати поліпшення. Ймовірно, кількість нових труднощів не збільшиться, але й старі проблеми не зникнуть, тому уважність буде доречною. Висока активність може бути корисною і може сприяти успіху як у коханні, так і в роботі.

Змія

Для змій Всесвіт може створювати відстань між ними та їх потенційними партнерами. Цього тижня може бути складніше налагоджувати контакти з новими людьми. Тим не менш, Змії можуть отримати більше щастя в різних аспектах життя. Важливо тимчасово не покладатися інтуїцію. І хоча бажання почати щось нове викликатиме труднощі, це не означає, що потрібно ховатись від нових можливостей. Успіх все одно десь близько.

Кінь

Коням надано багато сил для подолання перешкод, але важливо зберігати активність і прагнути виконання якомога більшої кількості справ. На багатьох представників цього знака очікує духовне просвітлення та усвідомлення важливих аспектів життя. Їхні думки впливатимуть на навколишню реальність. Фізичні вправи також будуть корисними. Очікується, що вони зможуть залагодити конфлікти з багатьма людьми та відновити дружні чи романтичні стосунки.

Коза

Для Кіз кохання зараз стане пріоритетною сферою життя. Важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу та здорового глузду. Інші аспекти життя будуть другорядними. Експерти рекомендують ефективно використати свої сили. У першій половині тижня активність буде важливою, у другій можна трохи більше відпочити.

Мавпа

Мавпам доведеться випробувати позитивний вплив Всесвіту на свої думки та загальне сприйняття світу. Занадто заглиблюватися в самоаналіз не варто — це може негативно позначитися на настрої та вдачі. Треба подолати себе і вирішити якнайбільше поточних завдань. Експерти також радять змінити погляд на оточуючих, переставши зосереджуватися виключно на їхніх недоліках. Всесвіт прагне того, щоб життя було спокійним, але при цьому яскравим і емоційним.

Півень

Для вас тиждень буде відносно стабільним. Для успішного просування у коханні, справах та фінансах у вересні необхідно просто дотримуватися здорового глузду. Важливо позбутися егоїзму та прийняти велику відповідальність за свої особисті та сімейні справи. Цей період буде сприятливим для зміцнення зв'язків із родичами та залучення любові.

Собака

Представників знаку порадує украй стійкий настрій. Це чудовий час для вирішення найскладніших завдань. Хоча перші два дні тижня можуть спричинити труднощі, після них настане період радості, удачі та позитиву. Це важливий час для Півнів, які прагнуть серйозних здобутків, пошуку щастя або усвідомлення, де його шукати.

Свиня

Енергія Всесвіту змусить людей, народжених у рік Свині, переосмислити багато аспектів свого життя. Важливо мати запасний план, оскільки можуть виникнути непередбачені обставини. Відсутність плану «Б» може призвести до серйозних проблем. Нині сприятливий час для зміцнення зв'язків із родичами та придбання свійських тварин. А ще важливо проводити більше часу на свіжому повітрі та не відмовлятися від виконання обов'язків.

А оскільки день ще не закінчився, потрібно поспішити і слідувати порадам «вихідного дня» від західних астрологів.

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