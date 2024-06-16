Джон Бон Джові оголосив про повернення на сцену після тривалого відновлення

Лідер знаменитого американського рок-гурту Bon Jovi, співак Джон Бон Джові, який пережив складну операцію на голосових зв'язках, заявив, що повертається до виступів на сцені. Через хірургічне втручання артист не міг співати і після тривалого відновлення готовий давати концерти, пише People.

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Більше того, Бон Джові вже встиг заспівати свої хіти для публіки після тривалої паузи, зокрема, він разом з колективом виступив у Нешвіллі. За даними видання, концерт пройшов вдало.

«Тому крок за кроком я повертаюся до сцени», — зазначив виконавець.

До речі, вперше на проблеми зі здоров'ям Джон поскаржився у 2015 році. Однак тоді він не звернувся по медичну допомогу. Лише через 7 років після цього дружина співака вмовила його пройти огляд лікарів.

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У червні 2022 року музикант пережив операцію на голосових зв'язках. Протягом двох років Бон Джові відновлювався та продовжує займатися з вокальними тренерами, а також робить вправи для голосу.

Як писали «ФАКТИ», минулого року зірка культового серіалу «Дуже дивні справи» Міллі Боббі Браун оголосила про свої заручини з 20-річним Джейком Бон Джові, сином знаменитого рок-музиканта Джона Бон Джові.

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Фото: The Guardian

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