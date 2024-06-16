40.50 / 41.02 43.59 / 44.37
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Джон Бон Джові оголосив про повернення на сцену після тривалого відновлення

17:50 16 червня 2024
Джон Бон Джові

Лідер знаменитого американського рок-гурту Bon Jovi, співак Джон Бон Джові, який пережив складну операцію на голосових зв'язках, заявив, що повертається до виступів на сцені. Через хірургічне втручання артист не міг співати і після тривалого відновлення готовий давати концерти, пише People.

Більше того, Бон Джові вже встиг заспівати свої хіти для публіки після тривалої паузи, зокрема, він разом з колективом виступив у Нешвіллі. За даними видання, концерт пройшов вдало.

«Тому крок за кроком я повертаюся до сцени», — зазначив виконавець.

До речі, вперше на проблеми зі здоров'ям Джон поскаржився у 2015 році. Однак тоді він не звернувся по медичну допомогу. Лише через 7 років після цього дружина співака вмовила його пройти огляд лікарів.

РЕКЛАМА

У червні 2022 року музикант пережив операцію на голосових зв'язках. Протягом двох років Бон Джові відновлювався та продовжує займатися з вокальними тренерами, а також робить вправи для голосу.

Як писали «ФАКТИ», минулого року зірка культового серіалу «Дуже дивні справи» Міллі Боббі Браун оголосила про свої заручини з 20-річним Джейком Бон Джові, сином знаменитого рок-музиканта Джона Бон Джові.

РЕКЛАМА

Фото: The Guardian

РЕКЛАМА

23

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

млинці

Супер-млинці з соковитою м’ясною начинкою від блогерки-красуні Alina FooDee: справжня смакота з простих продуктів

Зоряне небо

Рішучі Тельці досягнуть мети, Водолії можуть розраховувати на несподіваний дохід: що обіцяють зірки у неділю, 16 червня

наречена та наречений

Весіллю герцога Вестмінстерського дуже далеко: найбагатша родина Азії гучно відзначає одруження сина

Огірки в теплиці

Підживлення, після якого на кущі багато огірків! Що сталося з огірками за 8 днів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту