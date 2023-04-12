Зірка «Дуже дивних справ» побралася із сином Бон Джові

19-річна зірка культового серіалу «Дуже дивні справи» Міллі Боббі Браун оголосила в Instagram про свої заручини з 20-річним Джейком Бон Джові, сином знаменитого рок-музиканта та актора Джона Бон Джові.

Міллі зробила це дуже романтично. Вона розмістила чорно-біле фото з коханим, підписавши його словами з пісні Тейлор Свіфт Lover: «Я люблю тебе ось уже три літа, милий, але хочу їх усі провести з тобою».

Джейк також виклав фото на своїй сторінці, підписавши його коротко: «Навіки».

Друзі закоханих кинулися навперебій вітати їх із заручинами. Серед перших були Піксі Лотт, Джесс Райт, Емібет Макналті, Джеймі Кемпбелл Бауер.

Про роман Браун та Бон Джові вперше заговорили влітку 2021 року. Нещодавно Міллі Боббі підтвердила ці чутки.

Коли пара вирішила зіграти весілля, поки не ясно. Браун має вкрай напружений робочий графік. Окрім серіалів актриса знімається у кіно. Вона зіграла головну роль у двох частинах детективу «Енола Холмс», який випустила стрімінгова компанія Netflix.

Нагадаємо, відома британська співачка Адель теж зібралася заміж, і журналісти з'ясували, хто її обранець. А попдіва Тейлор Свіфт розлучилася з актором Джо Елвіном після 6-річного роману.

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