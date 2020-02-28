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Принц Гарри записал дуэт с Джоном Бон Джови (видео)

15:14 28 февраля 2020 204
Принц Гарри и Джон Бон Джови
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри, который ранее вызвал недовольство публики своей слишком роскошной поездкой на поезде, спел дуэтом со знаменитым американским музыкантом Джоном Бон Джови. Герцог Сассекский выложил в Instagram тизер, который прерывается как раз в тот момент, когда нервничающий Гарри, выслушавший советы вокалиста, непосредственно начинает петь. В подписи к видео Гарри обещает, что продолжение последует потом.

«Это будет совсем легко. Сделай вид, будто поешь в постели. Это легко — просто кричи», — говорит в видео Джон Бон Джови.

Принц и певец встретились на лондонской студии звукозаписи Abbey Road (широко известной благодаря группе The Beatles) для работы над кавером на песню Unbroken, который представят на учрежденных Гарри «Играх непокоренных» — соревнованиях для действующих и бывших военнослужащих, получивших травмы. В записи песни также задействован хор.

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