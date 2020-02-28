Принц Гарри записал дуэт с Джоном Бон Джови (видео)

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Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри, который ранее вызвал недовольство публики своей слишком роскошной поездкой на поезде, спел дуэтом со знаменитым американским музыкантом Джоном Бон Джови. Герцог Сассекский выложил в Instagram тизер, который прерывается как раз в тот момент, когда нервничающий Гарри, выслушавший советы вокалиста, непосредственно начинает петь. В подписи к видео Гарри обещает, что продолжение последует потом.

«Это будет совсем легко. Сделай вид, будто поешь в постели. Это легко — просто кричи», — говорит в видео Джон Бон Джови.

Принц и певец встретились на лондонской студии звукозаписи Abbey Road (широко известной благодаря группе The Beatles) для работы над кавером на песню Unbroken, который представят на учрежденных Гарри «Играх непокоренных» — соревнованиях для действующих и бывших военнослужащих, получивших травмы. В записи песни также задействован хор.

Гарри и Джон Бон Джоави

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Канада официально отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл.

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