Одноклубник Луніна приніс Англії перемогу над сербами: відеоогляд матчу Євро-2024

У неділю, 16 червня, після нічиєї у поєдинку Словенія — Данія (1:1) в групі С відбувся ще один матч чемпіонату Європи з футболу, на якому матчем із румунами стартує збірна України.

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Євро-2024. Група С. 1-й тур

Сербія — Англія — 0:1

Гол: Беллінгем (13).

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Віцечемпіони Євро-2020 англійці, яких вважають чи не головними претендентами на «золото» чемпіонату Європи, розпочали виступи на полях Німеччини з непростої перемоги. Наприкінці зустрічі серби своєю активністю змусили підопічних Гарета Саутгейта похвилюватися.

При цьому автор переможного м'яча, одноклубник Луніна в «Реалі» Беллінгем, став першим гравцем в історії, який забив за «трьох левів» на чемпіонаті Європи та світу, виступаючи не за клуб зі своєї країни (на ЧС-2022 він відзначився, коли був футболістом дортмундської «Боруссії»).

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Становище команд: 1. Англія — 3 очки; 2. Данія — 1; 3. Словенія — 1; 4. Сербія — 0.

У другому турі у квартеті -С 20 червня зіграють: Словенія — Сербія та Данія — Англія.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіони Європи італійці пропустили на 23-й секунді, але обіграли Албанію.

Фото Profimedia

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