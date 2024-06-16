Словенія — Данія: відеоогляд матчу Євро-2024
У неділю, 16 червня, поєдинком у Штутгарті поєдинком між земляками президента УЄФА Александера Чеферіна та півфіналістами Євро-2020 стартували баталії у групі С чемпіонату Європи з футболу у Німеччині.
Євро-2024. Група С. 1-й тур
Словенія — Данія — 1:1
Голи: Янжа (77) — Еріксен (17).
0:1 Еріксен (17-а хв.)
1:1 Янжа (77-а хв.)
В іншому матчі у квартеті С у неділю, 16 червня (о 22:00), зіграють Сербія та Англія.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, на яких каналах дивитися прямі трансляції поєдинку чемпіонату Європи Румунія — Україна.
Фото EFE46
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