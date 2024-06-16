У неділю, 16 червня, поєдинком у Штутгарті поєдинком між земляками президента УЄФА Александера Чеферіна та півфіналістами Євро-2020 стартували баталії у групі С чемпіонату Європи з футболу у Німеччині.

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Євро-2024. Група С. 1-й тур

Словенія — Данія — 1:1

Голи: Янжа (77) — Еріксен (17).

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0:1 Еріксен (17-а хв.)

1:1 Янжа (77-а хв.)

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В іншому матчі у квартеті С у неділю, 16 червня (о 22:00), зіграють Сербія та Англія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, на яких каналах дивитися прямі трансляції поєдинку чемпіонату Європи Румунія — Україна.

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Фото EFE

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