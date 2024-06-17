«Може створити щільне мінне поле глибиною 30−90 метрів»: ЗМІ назвали вид зброї, який зараз дуже необхідний Україні

Не можна дозволити росії виграти цю війну, вважають європейські лідери. Під час інтерв’ю директорові інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Сергію Згурцеві військовослужбовець Андрій Шишук із позивним «Сєвєр» розповів, що для ЗСУ на фронті на даний момент вкрай необхідні системи дистанційного мінування. Їхнє використання могло би удвічі збільшити втрати російських окупантів під час штурмів наших позицій. З його слів, Сили оборони України мають деякі засоби для дистанційної постановки мін. Але це скоріше про імпровізоване використання дронів у ролі мінних загороджувачів, або ж боєприпасів на кшталт RAAM від західних партнерів. Однак ці засоби не дають необхідної щільності та глибини мінної постановки.

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Як зазначає видання, Збройним Силам України на даному етапі війни проти рф вкрай необхідні системи дистанційної постановки мін від західних партнерів, навіть якщо таких зразків озброєння західні армії мають, м’яко кажучи, небагато.

«Якщо простежити за відкритими джерелами даних, то перше, що спадає на думку як приклад системи дистанційного мінування — це польський Baobab-K. Його розробку оборонне підприємство Huta Stalowa Wola завершило у лютому 2022 року, тоді ж стали відомими характеристики цієї системи».

Відомо, що дана машина має шість пускових модулів на 20 стволів кожен, в один ствол поміщається 5 мін. Натомість показник повної зарядки Baobab-K може складати до 600 мін, для зарядки яких треба 30 хвилин, для відстрілу — 22 хвилини.

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«Baobab-K при повній зарядці може створити щільне мінне поле глибиною 30−90 метрів та шириною у 1800 метрів, постановка мін може відбуватись в автоматичному режимі, для обслуговування роботи машини потрібно лише два члени екіпажу. При цьому в набір бортової апаратури Baobab-K входять бортовий комп’ютер, термінал візуалізації з цифровою картою та систему GPS-навігації», — йдеться у статті.

Але є нюанс в тому, що сама польська армія почне отримувати Baobab-K за укладеним контрактом від промисловості лише в 2026—2028 роках, а обсяг замовлення складає лише 24 машини.

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«Потрібно все одно дати польській оборонній промисловості контракт на виготовлення таких машин, але водночас — і просити у польських військових хоча би старіші машини аналогічного класу, які все рівно відсутні у розпорядженні Сил оборони України. Наприклад, системи ISM Kroton або ж машини Kalina».

Раніше «ФАКТИ» писали, чому у путіна закінчується час для прориву на фронті.

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