«Це брутальний напад»: Дуда розкритикував заяву путіна

Не можна дозволити росії виграти цю війну. Російський імперіалізм не може задовольнитися територіями України. Це на саміті миру в Швейцарії підкреслив президент Польщі Анджей Дуда, додавши, що зупинення російської агресії та зміцнення безпеки Польщі є найважливішими цілями польської міжнародної політики сьогодні, пише RMF24.

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На його думку, російська агресія — проблема серйозна і вона становить небезпеку не тільки для Європи, сусідів України, але й для всього світу.

«Я сподіваюся, що цей меседж може бути зрозумілим, якщо представити ситуацію в регіоні, де сьогодні білорусь з росією гібридно атакують Польщу, країни Балтії, Фінляндію, використовуючи міграційний тиск», — сказав Анджей Дуда.

Говорячи про вимоги, висунуті російським президентом до України, та ідею припинення війни, Дуда сказав, що це «вражаючі вимоги» і «стрімко зростаючі територіальні претензії». За його словами, путін таким чином показав усій міжнародній спільноті «квінтесенцію російського брутального імперіалізму».

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«путін вимагає територій, з яких російські війська вже були вигнані. Вже одне це доведе всьому світу, якими є справжні наміри. Що це брутальний напад на суверенну, незалежну державу і необґрунтовані територіальні вимоги, — сказав Анджей Дуда. — росія каже: так, ми будемо продовжувати порушувати міжнародне право, ми глибоко не поважаємо весь міжнародний порядок».

Він висловив сподівання, що це є достатнім доказом для країн вільного світу, що Україну слід підтримувати. Президент також зазначив, що важливо говорити з Китаєм про війну в Україні.

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«Шкода, що вони не беруть участі у Мирному саміті, але конференція, так би мовити, є своєрідним містком до того, щоб просто вести переговори з китайським керівництвом про те, як пом'якшити війну в Україні», — заявив він.

Раніше так званий «мирний план» путіна прокоментував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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