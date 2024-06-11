«Україна виривається з ями»: чому у путіна закінчується час для прориву на фронті

Протягом багатьох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти українських військ, яким не вистачає зброї та боєприпасів. Це стає дедалі більшим викликом для президента путіна, оскільки його військова перевага починає руйнуватися. Зараз, коли Київ отримує від своїх американських і європейських союзників зброю на мільярди доларів, вікно для російського прориву звужується, навіть попри те, що росія продовжує обстрілювати ракетами й безпілотниками українські міста, в тому числі енергетичну інфраструктуру.

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Спроба росії відкрити новий фронт на північному сході України, в Харківській області, вже виглядає такою, що загрузла, не досягнувши мети путіна — створення буферної зони вздовж кордону. Україна стверджує, що завдає «дуже великих втрат» російським військам у боях навколо міста Вовчанськ, пише Bloomberg.

Російські війська лише незначно просунулися вперед після захоплення стратегічного міста Авдіївки в лютому ціною величезних втрат за місяці боїв. Вони вже кілька тижнів намагаються взяти ключовий населений пункт Часів Яр на сході Донецької області. Російська стратегія виснаження сил України є «дуже дорогою і кривавою для самої російської армії. Це може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, своєю чергою, дасть українцям шанс на контрнаступ», пише видання.

путін наполягає на тому, що його військові цілі незмінні й що росія воюватиме стільки, скільки потрібно для перемоги в Україні, незважаючи на зростання кількості жертв у війні, яка триває вже третій рік і кінця якої не видно. Україна та її союзники стоять перед викликом підтримки опору у війні, яка значною мірою зайшла в глухий кут.

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Зараз, коли адміністрація президента Джо Байдена поспішає з постачанням американської зброї в Україну після того, як у квітні Конгрес нарешті схвалив виділення 61 мільярда доларів, баланс вогневих потужностей починає змінюватися.

«Україна опинилася в глибокій ямі через затримку з відправленням американської зброї, і вони вириваються з цієї ями, — заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван журналістам. — Ми бачили, як вони протистоять російському нападу, і в ситуації, що динамічно розвивається, зброя, що прибуває на поле бою в таких масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, має велике значення».

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Країни Європейського союзу також збільшують обсяги допомоги й постачання зброї для підтримки Києва, навіть попри те, що дружній до росії уряд Угорщини продовжує блокувати виділення мільярдів євро на потужнішу військову підтримку.

путіну також доводиться стикатися зі зміною ставлення союзників України: США й Німеччина приєдналися до Великої Британії, яка дозволила Києву використовувати свою зброю для ураження цілей у прикордонних районах всередині росії. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що працює над відправкою коаліції інструкторів для підготовки тисяч солдатів в Україні, незважаючи на погрози відплати з боку москви.

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«Перспективи росії здобути перемогу цього року значно зменшилися в результаті відновлення постачання зброї та допомоги, — сказав Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, який займається питаннями наземних війн. — рф може мати найбільшу кількість солдатів, але багато їхньої першокласної бронетехніки було знищено, і на відновлення армії до рівня 2022 року підуть роки».

росія не перетворила свої переваги на полі бою на значні здобутки, тому що її командири «марнують людські ресурси, переслідуючи свої цілі, а українські війська ефективні в обороні, коли вони забезпечені людьми й матеріальними засобами». Про це сказала Дара Массікот, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема, «влітку Україна відновить військовий імпульс».

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