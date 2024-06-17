«Заздрість, непрофесійність та снобізм»: популярний співак про відносини в українському шоубізнесі (відео)

Популярний співак Артем Пивоваров, який започаткував музичний проєкт «Твої вірші, мої ноти», продовжує працювати як продюсер. Артем оголосив про початок проєкту «Нові імена». Саме так він збирається підтримувати молодих виконавців. На своїй сторінці у соціальній мережі Артем виклав допис, у якому зізнався, що на його музичному шляху ніколи не від кого не мав підтримки.

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«Так історично склалося, що в моєму житті майже не зустрічалися люди, які мали наміри і бажання допомагати мені розвиватися в тій сфері, яку я обрав! — написав Пивоваров. — Неконструктивна критика, заздрість, непрофесійність, егоцентризм та снобізм. Все це я бачив протягом років становлення свого проєкту. І, на жаль, і на сьогоднішній день ця сукупність факторів продовжує впливати на молодих артистів нашої індустрії. Але яке мені діло до тих „душніл“, якщо сьогодні на моєму шляху зустрічаються амбітні та заряджені виконавці! Нова генерація!»

Першою роботою новоствореного проєкту став хіт «(Choir live)» за віршем Григорія Чупринки. У створенні цієї масштабної колаборації взяли участь вокалістки команди PIVOVAROV на «Голосі країни» PRIANA та Вікторія Деркач, а також хор з понад 100 людей!

«Я хочу ДОПОМАГАТИ! — написав музикант. — Моя місія СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ! І ось я тут».

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У мережі відреагували на нову роботу та проєкт Пивоварова.

«Заряджені від першої до останньої ноти, — написали у коментарях. — Феєрично, глобально, історично, дякую».

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«Неймовірний», — коротко прокоментував колегу Melovin.

«В цьому і феномен Артема: слухаєш його музику і розумієш — це і є ось та сама українська культура, якою я пишаюсь, а дівчата це і є та Україна — світла, неповторна!» — були у захваті дописувачі.

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Нагадаємо, Артем Пивоваров створив новий гурт.

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