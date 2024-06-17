На неї впала бомба: маленька дівчинка з Маріуполя розчулила Артема Пивоварова

Співак Артем Пивоваров користується довірою своїх юних фанатів, які під впливом його творчості навіть приймають по-дорослому важливі рішення. Як це, приміром, сталося із шанувальницею, яка вирішила віддати волосся на допомогу ЗСУ.

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Ще одна дівчинка так вразила співака, що він не зміг стримати сліз та розплакався прямо на сцені. Про цей випадок співак розповів в Instagram та виклав фрагмент свого виступу, під час якого він підійшов до дівчинки і запитав, чому вона така сумна.

Дівчинка відповіла, що їй згадалося рідне місто — Маріуполь, в якому нещодавно загинула її подруга на ім'я Катя. І вона сумує за нею, так як не може забути. «Я втратила свою подружку на ім'я Катя. Це моя улюблена подруга. На неї впала бомба і вона померла», — пояснила дитина.

Спочатку Артем намагався стримуватися, але потім обійняв дитину і заплакав прямо на сцені.

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«Це дуже складно усвідомити. І я буду намагатися говорити з тобою зрозумілою мовою. Ти пам'ятаєш її, і я щиро вірю, що ваша дружба, вона залишиться в тобі, залишиться в твоєму серці. І ти пронесеш її, і будеш пам'ятати її такою, якою пам'ятала вона тебе», — сказав Пивоваров.

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«Війна, на жаль, забирає сьогодні в нас майже все. Але вона не може забрати в нас найголовніше — нашу віру і нашу любов. Це неможливо забрати. Навіть якщо ми будемо в неволі, ми ніколи не перестанемо любити», — додав він.

Згодом у мережі з'явилося відео з іншого ракурсу — його зняли шанувальники Артема. На ньому видно, як після розмови з дитиною співак виконав для неї пісню, і вона почала посміхатися.

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Нагадаємо, що на 13-й національній музичній премії YUNA Артема Пивоварова назвали найкращим виконавцем.

Фото — скріншот

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