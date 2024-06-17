Секрети успішного вирощування помідорів: уникайте цих помилок та отримуйте рясний урожай

Інколи попри ретельний догляд помідори розчаровують тим, що дають деформовані плоди. Хочете насолоджуватися спілими соковитими помідорами і збільшити їх урожайність? Знаючи основні помилки у вирощуванні помідорів і вміло уникаючи їх, ви зможете досягти цього результату. Дотримуйтесь порад фахівців, і ваші помідори будуть радувати вас своїм смаком і кількістю.

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Не залишайте пасинки. Видаляйте зайві пагони, щоб рослина спрямовувала сили на плоди, а не на зелень.

Давайте томатам простір. Щільна посадка заважає провітрюванню та освітленню кущів, що підвищує ризик хвороб.

Контролюйте полив. Надлишковий або недостатній полив шкідливий. Поливайте вранці або ввечері, по 5 літрів на кущ, 2−3 рази на тиждень.

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Садіть розсаду вчасно. Переросла розсада довго вкорінюється, що знижує її продуктивність.

Допомагайте запиленню. Легке струшування кущів у суху погоду покращує запилення і збільшує кількість плодів.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете підвищити врожайність і насолоджуватися соковитими помідорами.

Раніше розповідали про важливий етап робіт на помідорній грядці.

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