«Перлину» краще не пасинкувати: аграрії з Вінниці поділились подробицями робіт на помідорній грядці в останні дні травня

Автори Youtube-каналу «Дім та присадибна ділянка», які розкривали секрети догляду за цибулею, продовжують розповідати про те, чим займаються в кінці травня українські дачники-городники.

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В новому випуску на їх каналі йдеться про пасинкування томатів — високорослих та низькорослих — а також про те, як закріплювати помідори на сітці.

«Для чого проводиться пасинкування? — звертається до глядачів пані Віра.

І пояснює, що високорослі помідори можуть рости і формуватися в одне стебло, та у два стебла. В другому випадку між основним стеблом і листочком утворюється «пасинок» — потенційний відросток. Звичайно, можна тільки радіти тому, що помідорів начебто буде більше, але, виявляється, пасинки зазвичай забирають багато енергії і поживних речовин у рослини, тому їх потрібно постійно забирати (відламувати).

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«Забирати їх потрібно тоді, коли вони мають довжину до 4−5 см. Робити це треба легенько, залишаючи „пеньочок“ в 1 — 2 сантиметри. Добре таку роботу проводити до 11 годин дня, коли листочки ще достатньо крихкі. Зручно це робити садовими ножицями», — радить агроблогерка.



Що дає забирання пасинків? По-перше, завдяки цьому з рослини не зменшуються поживні речовини, і вони направляються для формування плодів. Крім того, якщо не забрати пасинки, сама помідора (помідорний кущ) буде дуже густою, в ній не буде провітрювання, що приведе до появи різних грибкових захворювань.

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І через те, що поживні речовини будуть перерозподілятись на весь кущ, самі плоди будуть маленькі і не смачні.

Тому кожен городник повинен для себе визначитись з тим, як він планує вирощувати високорослі помідори: чи вирощувати їх в одне стебло, чи в два. Якщо рослина сильна, то можна вирощувати і у три стебла — так зазвичай роблять городники, які мають теплиці, де можна створити умови для вирощування в три стебла.

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«На цій помідорі ми залишили пасинок — зазвичай він самий сильний і вже викинув цвіт. Всі інші пасинки, які знаходяться під плодовою кистю, забираємо», — розповідає ведуча каналу.

Щодо низькорослих помідор ростом 50−60 см (такі, як «Дрова»): то вони зазвичай не пасинкуються, так як самі себе «регулюють».

Але якщо ви хочете мати більший урожай або більші за розміром плоди, то краще, звичайно, провести пасинкування. Втім, можна залишити пасинки, що знаходяться ближче до суцвіть.

В той же час на трохи вищих помідорах сорту «Перлина», які ростуть висотою до 80 см, залишаються нижні пасинки, а забираються пасинки у верхній частині.

Сама ж пані Надія «Перлину» не пасинкує.

Ще одна особливість — нижні листочки на помідорах обрізаються, особливі ті, що доторкуються до землі. Інші залишаються для підтримання процесу фотосинтезу. При цьому ті листочки, що залишились, можуть жовтіти або ставати синіми — в цьому немає нічого страшного. Вони були першими при пересадці томатів з теплиці у відкритий ґрунт, пережили стрес, але дали життя всій рослин.

Ще один момент, на який хоче звернути увагу аграрниця — кріплення помідорів до сітки.

Для цього ведучі каналу не використовують шпагат, а просто перекладають помідори за сітку. Краще це робити у другій половині дня, коли плоди більш «податливі».

«Коли помідорка буде підростати, ми будем її то в одну, то в іншу сторону сітки перекладати. Завдяки цьому помідори тримаються за сітку і виростають вгору на висоту півтора-два і більше метри», — говорить огородниця.

Ще один технічний момент: довжина рядка на ділянці складає 10 метрів. Тому для підтримки сітки довелось використовувати три залізних опори висотою не менше за 2,5 метри, так як для закріплення опори забиваються десь на пів метра в землю. Середня опора потрібна для того, щоб закріпити сітку при достиганні врожаю. При цьому крайні опори встановлюються не рівно, а з нахилом у різні сторони — це допомагає розтягнути сітку.

За словами аграрниці, вони з чоловіком вже провели обробку помідорів від фітофтори, застосувавши фітоспорин. Таку ж обробку фітоспорином, нагадаємо, провів і городник з Київської області Валерій. Тобто, фермери-дачники працюють за однаковим алгоритмом.

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