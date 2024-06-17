Щоб урожай був великий і смачний: поради аграрія, як правильно видалити пасинки у томатів

В той час як аграрій з Київської області Валерій проводить боротьбу з ненажерливими хрущами, автори Youtube-каналу «Корисне TV» продовжують роботи на томатній грядці.

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І після розповіді про видалення нижніх листків помідорних кущів записали відео про те, як правильно пасинкувати томати.

Пасинки ростуть з міжвузля між головним стовбуром та листом і формуються у кожному міжвузлі. Але якщо пасинки не видаляти, то їх на рослині буде дуже багато, вона стане занадто перевантаженою, і може почати скидати квітки.

Крім того, помідорчики на такому кущу будуть маленькими, а сам помідорний кущ стане схожим на чагарник, в якому почнуть розводитись хвороби та шкідники. Адже ті, хто вирощує томати, знають правило: доросла рослина високорослих помідорів може виростити й викормити приблизно 5 кг плодів за сезон.

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Видаляти пасинки потрібно тільки на високорослих помідорах. Краще за все це потрібно робити секатором, залишаючи невеличкий пеньок. Це робиться для того, щоб з цього місця вже нічого не росло.

Адже якщо зрізати пасинок прямо під стебло, на його місці наросте новий. Й процедуру потрібно буде повторювати.

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За словами аграрія, пасинки потрібно видаляти по мірі росту рослини.

Також можна залишити один міцний пасинок, щоб зробити ще один стовбур. Тоді рослина буде розвиватись по двох стовбурах, на який виросте досить гарний врожай.

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Рослина може виростити й вигодувати томати на двох стовбурах. Але не потрібно щоб пасинки були досить великі, бо при зрізанні можна поранити стовбур. В ранах можуть завестись шкідники. Рослина буде переживати стрес. Чим менші пасинки на томатах, тим легше їхнє видалення перенесе рослина.

Робити це краще зранку, щоб за цілий день рани підсохли та загоїлись.

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