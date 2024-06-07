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Стрес буває не тільки у людей: чому перші плоди на томатах виростають кривими та яке підживлення дати помідорам зараз

10:25 7 червня 2024
Врожай томатів

Якщо дачники-любителі навіть дослухаються до порад досвідчених городників, вони можуть зіткнутися з тим, що перші томати можуть виростати деформованими.

За словами експертів, основною причиною таких невдач є стрес, який переживають рослини в процесі формування плодів, пише сайт для городників.

Цей стрес може бути спричинений різними факторами, такими як зміна умов вирощування, пересаджування і нестача поживних речовин.

Замість того, щоб створювати ідеальні умови, які можуть бути недосяжними, фахівці радять зміцнити рослини іншим способом. Один із таких способів — використання розчину аспірину. Для приготування цього розчину необхідно розчинити таблетку аспірину в пів склянки води й прокип'ятити отриманий розчин. Потім дочекатися охолодження і додати невелику кількість нашатирю. Після цього розведіть засіб водою до об'єму 5 літрів і використовуйте для поливу або обприскування рослин у саду чи городі.

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Такий підхід дасть змогу зменшити стрес у рослин і сприяє формуванню здорових і красивих плодів.

Також о цій порі можна рекомендувати для томатів підживлення, яке допоможе пришвидшити ріст томатів.

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Для його приготування потрібно на 10 літрів відстояної води взяти 1 стакан молока та чайну ложку соди. Настоювати розчин не потрібно — відразу по пів літри під кожен кущ.

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Нагадаємо, що раніше аграрій з-під Києва розповів, як проводить перше підживлення низькорослих томатів.

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