Дочка Бреда Пітта Шайло чекала чотири роки, щоб відмовитися від прізвища батька

Шайло Джолі-Пітт, матір'ю якої є Анджеліна Джолі, подала документи на відмову від прізвища Пітт 30 травня, через три дні після того, як їй виповнилося 18 років — найраніше, коли вона могла це зробити, пише Daily Mail.

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Минулого тижня газета Mail повідомила, що вона найняла і оплатила власного адвоката, який займається цією справою. Джерело, близьке до процесу, повідомило мені, що цей крок пов'язаний з історією (ймовірного) насильства з боку її батька, а також з «порушенням прав Шайло як жертви».

Мовляв, вона звинувачує свого батька в юридичних діях, які призвели до того, що вона не змогла дати свідчення про свої бажання щодо опіки над дитиною. Вона також не змогла розповісти про те, що сталося під час фатального польоту в 2016 році, який призвів до розпаду шлюбу її батьків, хоча дуже цього хотіла.

Питання про порядок опіки над шістьма дітьми Джолі-Пітта - Паксом, Меддоксом, Захарою, Шайло, Ноксом і Вів'єнн — вирішувалося протягом шести місяців слухань за зачиненими дверима з грудня 2020 року по травень 2021 року. Джолі клопотала про те, щоб діти дали свідчення, але їй не вдалося цього домогтися. Суддя Джон Оудекірк постановив, що опіка має бути 50 на 50, і відмовився заслуховувати свідчення дітей, які вже пройшли терапевтичну оцінку, про що було повідомлено суд.

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Рішення було скасовано пізніше в 2021 році, після того, як Джолі подала апеляцію на підставі того, що суддя мав комерційний зв'язок з одним з адвокатів Пітта. Джерело каже: «Зміна імені пов'язана з боротьбою за опікунство і переконанням Шайло, що її права як жертви були порушені. Шайло вважала, що вона має право як жертва злочину давати свідчення — а їй не дали цього зробити. Мені сказали, що вона не планує продовжувати будь-які подальші юридичні дії, пов'язані з її батьком. Невідомо, чи підуть її слідами молодші брат і сестра Нокс і Вів'єн, коли їм виповниться 18 років у липні 2026 року».

Перспективи примирення між Шайло та її батьком Бредом Піттом, схоже, нульові.

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Додамо, що 15-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Вів’єн відмовилась від прізвища батька слідом за старшою сестрою Захарою. Правда, поки обидві дівчини зробили це не юридичним шляхом.

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