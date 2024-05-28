15-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилась від прізвища батька

На афіші нового мюзиклу «Аутсайдери», який Вів'єн, одна із шести спільних дітей колишнього подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, допомагала продюсувати своїй 48-річній мамі, 15-річна дівчина вказана як Вів'єн Джолі, а не Вів'єн Джолі-Пітт, пише видання People. Поки не зовсім зрозуміло, чи змінила дівчина своє ім'я юридично. З представниками Джолі та Пітта виданню не вдалося зв'язатися для коментарів.

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В листопаді минулого року старша донька колишньої пари Захара, вступаючи до жіночого товариства Alpha Kappa у Spelman College, представилася як Захара Марлі Джолі, про що свідчить відео, опубліковане виданням Essence.

Зміни імен Вів'єн і Захари відбулися після багаторічних повідомлень про напруженість у стосунках Пітта з дітьми, оскільки Джолі подала на розлучення і одноосібну фізичну опіку над їхніми дітьми — Вів'єн, Захарою, Ноксом, Меддоксом, Паксом і Шайло — в 2016 році. У серпні 2022 року джерело Пітта повідомило ЗМІ, що 60-річний актор сподівається незабаром досягти кращих відносин зі своїми дітьми на тлі триваючої боротьби колишнього подружжя за опіку. Він пояснив, що «це була сумна ситуація протягом багатьох років».

«З тих пір, як Анджеліна подала на розлучення, Бред зосередився на тому, щоб мати найкращі стосунки зі своїми дітьми, — сказав інсайдер. — Це було дуже важко для нього. Багато разів були довгі перерви, коли він взагалі не бачився з дітьми».

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Тоді ж джерело також повідомило, що Пітт сумує за дітьми, коли не бачить їх, уточнивши: «Він вірить, що настане час, коли у нього знову будуть чудові стосунки з дітьми».

Зовсім недавно охоронець, який працював на колишню пару — і досі працює на Пітта — стверджував, що Джолі нібито заохочувала їхніх дітей уникати батька під час візитів, згідно з судовими документами, отриманими виданням People. Позов був поданий на тлі боротьби колишного подружжя за їхню французьку виноробню Château Miraval.

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Претензії охоронця також з'явилися через кілька місяців після того, як Джолі через адвокатів заявила в суді, що Пітт жорстоко поводився з нею і до інциденту в літаку у 2016 році, який змусив її подати на розлучення. Тоді вони летіли на борту приватного літака з Франції до Каліфорнії, і Бред Пітт учинив п'яний скандал і бійку.

Раніше повідомлялося, що у мережі завірусилося відео з танцями Шайло Джолі-Пітт.

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На фото у заголовку Анджеліна Джолі з доньками Захарою та Вів'єн. Фото Getty Images

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