Бельгія з двома скасованими голами сенсаційно поступилася словакам у матчі суперників України на Євро-2024 (відео)

У понеділок, 17 червня, після зустрічі Румунія — Україна (3:0) на Євро-2024 відбувся ще один поєдинок у групі Е. І знову сенсація!

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Євро-2024. Група Е. 1-й тур

Бельгія — Словаччина — 0:1

Гол: Шранц (7).



До поєдинку проти словаків бельгійці підійшли із вражаючою серією із 15 матчів без поразок. І в протистоянні команд італійських фахівців Доменіко Тедеско (має ще німецький паспорт) і Франческо Кальцони Червоні дияволи сенсаційно поклали край своїй серії. Де Брюйне та компанія швидко пропустили і так і не використали хоча б один із купи своїх моментів (14 ударів по воротах суперників). Та що там, рефері за допомогою VAR скасував два голи Лукаку! Ось вам і скромна Словаччина!

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Становище команд: 1. Румунія — 3 очки; 2. Словаччина — 3; 3. Бельгія — 0; 4. Україна — 0.

У другому турі в квартеті Е відбудуться матчі Словаччина — Україна (21 червня) та Бельгія — Румунія (22 червня).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія завдяки голу Джуда Беллінгема обіграла на старті Євро-2024 сербів.

Фото ANP

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