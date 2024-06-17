Україна розгромлена найдешевшою командою Євро-2024: відеоогляд матчу

У понеділок, 17 червня, збірна України з футболу, яка розгромила в останньому спарингу Молдову (4:0), на «Альянці Арені» у Мюнхені стартувала на чемпіонаті Європи з футболу.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. Група Е. 1-й тур

Румунія — Україна — 3:0

Україна: Лунін, Конопля (Тимчик, 72, Забарний Матвієнко, Зінченко, Степаненко (Бражко, 62), Шапаренко (Яремчук, 62), Судаков (Малиновський, 83), Циганков (Ярмоленко, 62), Мудрик, Довбик.

РЕКЛАМА

Голи: Станчу (29), Марін (53), Дрегуш (57).

До стартової дуелі «жовто-синіх» на європейській першості в Німеччині, на яку УЄФА заборонив проносити прапори росії (ганчірка «ДНР» таки була на трибунах), не встиг відновитися після травми захисник «Евертона» Миколенко (його на лівому фланзі оборони замінив Зінченко). Інші були готові продовжити триматчеву переможну серію у поєдинках із географічними сусідами (щоправда, один матч Україна виграла у серії пенальті).

РЕКЛАМА

Зазнала втрати і збірна Румунії, яку на трибунах підтримував прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку. Вночі у форварда італійської «Парми» Михайле піднялася температура, і його у стартовому складі замінив Коман із «Стяуа».

Вранці в день гри в румунській пресі вибухнув скандал. Як здалося нашим колегам, на футболках, представлених Україною на матч, синій колір на прапорі Румунії більше схожий на чорний, а сама «триколірка» — на національний стяг Бельгії. Насправді ж виявилося, що це просто гра світла на знімку — ніяких бельгійських кольорів.

РЕКЛАМА

З перших хвилин протистояння 10-ї у рейтингу найдорожчих збірних на Євро-2024 України (ціна гравців — 379 млн євро) та найдешевшої команди турніру Румунії (92,13 млн) хлопці Реброва намагалася знайти пробоїни в ешелонованій обороні суперника, але при вражаючому відсотку володіння м'ячем (70 проти 30) до небезпечних моментів справа не доходила взагалі.

А ось румуни свій шанс під час нечастих вилазок у тили України використала сповна. Лунін після не зовсім зручного пасу від Матвієнка вибив м'яч на суперника, пішла передача, і Станчу, який виступає в Саудівській Аравії, шикарно пробив здалеку (м'яч летів зі швидкістю 116 км/год) — 1:0.

Ба більше, незабаром той самий Станчу просто з кутової позначки закрутив м'яч за комір нашому голкіперу. Добре, що Україну врятувала поперечина.

Словом, перший тайм Добвику та компанії не вдався. Нуль ударів у ворота румунів, купа помилок у передачах…

Після перерви підопічні Реброва кинулися відіграватись і… пропустили другий м'яч у свої ворота. Лунін не впорався із дальнімм «пострілом» Маріна з італійського «Емполі» — 2:0.

Прийшла біда — відчиняй ворота. Пройшло ще чотири хвилини, і Дрегуш із турецького «Газіантепу» зблизька довів рахунок до непристойного — 3:0.

І лише після цього Ребров наважився на заміни, кинувши у бій другого форварда Яремчука. Ось тільки пити «Боржомі» було вже пізно, «печінку посадили» раніше. Вас теж заколисували міркуваннями про те, що у нас найкраща збірна країни за всю історію? Якщо що, то можна списати все на нефартову синю форму збірної, в якій ми програли нещодавно полякам. Не Реброва ж і футболістів звинувачувати? Адже вони так гарно говорять. А швидкості б вищі? Футболістів, схоже, про це не просили. Сором…

Ще в одному матчі у квартеті Е цього ж дня (о 19:00) у Франкфурті зіграють Бельгія та Словаччина.

У другому турі відбудуться поєдинки Словаччина — Україна (21 червня) та Бельгія — Румунія (22 червня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіони Європи італійці пропустили на 23-й секунді, але обіграли Албанію.

Фото uaf.ua

261

Читайте нас у Facebook