40.43 / 40.99 43.49 / 44.24
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Укренерго» змінило графікі відключень світла на 18 червня: що варто знати

12:01 18 червня 2024
Лампочка

«Укренерго» змінило графіки погодинних відключень, які у вівторок, 18 червня, планувалися протягом усього дня — з 00:00 до 24:00.

В компанії зазначили, що графіки відключень з 10:00 до 15:00 скасовані, а з 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

Причина — більш активна роботасонячних електростанцій.

Нагадаємо, що уряд має намір суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Овнам — кар’єра, Тельцям — глобальні проєкти: гороскоп на 18 червня від Анджели Перл

Автівка

Стрілянина у Києві: перші подробиці від поліції

люди

Залишають без зв’язку з рідними: чи має право ТЦК забирати телефон — відповідь юристів

зодіак

Дівам — важлива інформація, Козорогам — вдалі переговори, а Тельцям — перспективна пропозиція: що обіцяють зорі на 17 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту