«Укренерго» змінило графікі відключень світла на 18 червня: що варто знати

«Укренерго» змінило графіки погодинних відключень, які у вівторок, 18 червня, планувалися протягом усього дня — з 00:00 до 24:00.

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В компанії зазначили, що графіки відключень з 10:00 до 15:00 скасовані, а з 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

Причина — більш активна роботасонячних електростанцій.

Нагадаємо, що уряд має намір суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.

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Фото Pixabay

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