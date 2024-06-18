«Укренерго» змінило графікі відключень світла на 18 червня: що варто знати
«Укренерго» змінило графіки погодинних відключень, які у вівторок, 18 червня, планувалися протягом усього дня — з 00:00 до 24:00.
В компанії зазначили, що графіки відключень з 10:00 до 15:00 скасовані, а з 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.
Причина — більш активна роботасонячних електростанцій.
Нагадаємо, що уряд має намір суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.
Фото Pixabay135
Читайте нас у Facebook