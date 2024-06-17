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Суспільство та люди

Світло відключатимуть не всім: Кабмін обіцяє прийняти важливе рішення

10:25 17 червня 2024
ЛЕП

Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено вже завтра.

Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, в інтерв’ю каналу Київ 24.

«Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії», — сказав він.

За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

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«Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра», — додав Бойко.

Зазначимо, що раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що в Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. За його словами, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.

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Разом з тим у Національній енергетичній компанії «Укренерго» очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою. Причина в тому, що наприкінці червня «Енергоатом» виведе в ремонт ще один енергоблок на атомній електростанції.

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