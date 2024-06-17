В Україні тривають відключення світла, які невдовзі можуть стати тривалішими через виведення на ремонт одного потоужного блоку АЕС. У вівторок, 18 червня, відключення за графіками через дефіцит в енергосистемі триватимуть протягом усієї доби.

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Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook. «Є досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки діятимуть протягом доби», — зазначив він.

При цьому Сергій Коваленко додав, що ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася. Зокрема, минулого тижня у Києві в рамках стабілізаційних відключень світла не було 12 годин 20 хвилин, а позаминулого тижня — 52 години 45 хвилин.

«Це, звичайно, більше пов'язано з наявністю вільної генерації (минулого тижня працював атомний енергоблок, що вийшов з ремонту), але вірю, що тенденція справедливого розподілу збережеться і надалі», — пояснив Коваленко.

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Своєю черго, в компанії «Укренерго» підтвердили, що графіки відключення світла 18 червня діятимуть з 00:00 до 24:00.

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«Причина — зростання споживання через потепління та робочі дні», — уточнили в компанії та додали, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Зазначимо, що в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причина — удари російських окупантів по ТЕС та ГЕС. Зокрема, сьогодні, 17 червня, графіки відключення світла по Україні діють з 08:00 до 24:00.

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Нагадаємо, що вже 18 червня в Кабміні обіцяють ухвалити рішення щодо скорочення переліка споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.

Фото Pixabay

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