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«Хочу, щоб всіма мовами він розмовляв вільно»: Тіна Кароль розповіла про успіхи в навчанні свого сина

15:04 27 травня 2024
Тіна Кароль із сином

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно заінтригувала заявою про можливе повернення на конкурс «Євробачення», розповіла про успіхи в навчанні свого сина. 15-річний Веніамін живе та навчається в Лондоні. Зараз у нього відповідальний процес — складання підсумкових іспитів в кінці семестру.

За словами Тіни, хлопець має гарні результати, володіє чотирма мовами. Співачка пишається ним та жартома називає його суперпрофесором. Але й зіркова мама не забуває про муштру.

«Вєня складає іспити, у нього вони дуже складні. Він там у мене суперпрофесор трішки. Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що у мене. У нього багато мов. Він знає, крім української, англійську, французьку та іспанську. І я хочу, щоб всіма мовами він розмовляв вільно», — розповіла Тіна в соціальних мережах.

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Зазвичай Вєня і Тіна проводять канікули разом. Взимку вони відпочивали в Карапатах. А також при можливості співачка навідує сина кордоном. Кароль жартома якось зазначила, що її майбутній невістці буде не просто. Бо ж не готова «віддати комусь» такого красеня.

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Фото: instagram.com/tina_karol

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