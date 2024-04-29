«Це була моя найбільша поразка в шоубізнесі»: Тіна Кароль поділилась історією свого провалу на початку кар’єри

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно випустила дуетну пісню з молодим виконавцем SHUMEI, вперше розповіла про найбільшу поразку в її житті. На початку карєри вона провалила кастинг до вокального дівочого гурту. Тоді це їй здавалося трагедією.

ВІДЕО ДНЯ

«Це був набір у найвокальніший, найкрутіший дівчачий гурт. Нас зібрали трьох — Олена Омаргалієва. Була Пауліна — дівчина. І я. Я була найгрубіша. Я важила тоді 67 кг. Я прийшла на кастинг. Ніби на кастингу мене взяли, а потім запросили до студії, щоб я виконувала з усіма пісню «Чом ти не прийшов», — поділилася співачка в проєкті «Пісня мого життя».

На студії вона не змогла заспівати свою партію через проблеми з горлом. Каже, що застудилася під дощем. І взагалі не вміла працювати з гуртом.

РЕКЛАМА

«У мене тоді були чоботи з діркою на підошві, бо я не могла купити інші. Був сильнющий дощ. Я йшла по дощу, звісно, засипло горло, захрипли високі ноти. І я приходжу на цю студію і співаю. Я ніколи не співала в ансамблі, це зовсім інший спів. Я не могла тримати свою партію. І вони мені кажуть: „Погано, це все погано“. І вони мене виганяють із гурту, у який я майже потрапила. Це моя була найбільша поразка в ранньому шоубізнесі», — розповіла Тіна.

Той гурт так і не був створений. Як відомо, Олена Амаргалієва стала стала зрештою сольною співачкою. Своїм шляхом пішла й Тіна Кароль. Вона каже, що зробила висновок — щоб досягти успіху, потрібно багато працювати.

РЕКЛАМА

«Від того моменту я собі зарубала на носі, що успіх приходить до підготовлених. Інакше не буває», — додала Тіна Кароль.

РЕКЛАМА

Нещодавно співачка запустила свій музичний проєкт «Дім звукозапису», в якому надає нове звучання українським хітам.

Також Тіна розкрила секрет своєї стрункості.

Фото: instagram.com/tina_karol

52

Читайте нас у Facebook