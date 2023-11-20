Тіна Кароль чуттєво привітала сина з днем народження та застерегла майбутню невістку

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно випустила новий кліп «Не святі», чуттєво звернулася до свого сина Веніаміна у день його народження. Хлопцеві виповнилося 15 років. Артистка опублікувала відео з дорослим сином, який стає всі більше схожим на свого покійного батька Євгена Огіра, та привітала його зі святом. Вона зазначила, що хоче дати йому усе найкраще в житті та жартома застерегла дівчат — свекруха вона буде ще та.

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«Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я — не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти — найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата! Стережіться свекрухи. Любий та єдиний», — підписала відео Кароль.

У коментарях шанувальники приєднуються до привітань та відзначаютья, що Вєня — копія Євгена, а Тіна поруч із дорослим сином виглядає як сестра чи подружка.

У стосвоїх інтервю Тіна Кароль називає сина найголовнішим чоловіком у своєму житті. Проте мережею ширяться чутки про можливі романи зірки. Так, їй приписували стосунки з музикантом Антоном Поповим.

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А також писали про романтичні стосунки з хореографом Дмитром Жуком. Проте він назвав це чутками і запевнив, що їх поєднує лише творчість.

Фото: instagram.com/tina_karol

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