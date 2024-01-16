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Андрій Матюха придбав бренд мінеральних вод VODA UA

14:32 16 січня 2024
вода

Новим власником відомої торговельної марки VODA UA став український підприємець Андрій Матюха.

Про це свідчать дані порталу opendatabot.

Угоду щодо придбання бренду VODA UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на торговельну марку VODA UA від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Андрія Матюхи.

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«Ми прагнемо розвивати бізнес в Україні, створювати нові робочі місця, розвивати українські бренди. Наша економіка потребує інвестицій, і ми готові вкладати в нашу країну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни», — прокоментував угоду Андрій Матюха.

«VODA UA» та «VODA UA Карпатська джерельна високогірна» — бренди столових і лікувальних вод, які видобувають у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат. Води VODA UA мають оптимальний рівень Ph 7,4−7,6 та не зазнають жодного фізичного або хімічного впливу, адже є ідеальними від природи.

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Продукція бренду доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.

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