Андрій Матюха придбав бренд мінеральних вод VODA UA
Новим власником відомої торговельної марки VODA UA став український підприємець Андрій Матюха.
Про це свідчать дані порталу opendatabot.
Угоду щодо придбання бренду VODA UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на торговельну марку VODA UA від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Андрія Матюхи.
«Ми прагнемо розвивати бізнес в Україні, створювати нові робочі місця, розвивати українські бренди. Наша економіка потребує інвестицій, і ми готові вкладати в нашу країну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни», — прокоментував угоду Андрій Матюха.
«VODA UA» та «VODA UA Карпатська джерельна високогірна» — бренди столових і лікувальних вод, які видобувають у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат. Води VODA UA мають оптимальний рівень Ph 7,4−7,6 та не зазнають жодного фізичного або хімічного впливу, адже є ідеальними від природи.
Продукція бренду доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.150