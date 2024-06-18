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Кабмін затвердив нові правила виплат у разі загибелі військового: що змінилося

19:28 18 червня 2024
Виплати

В Україні, яка веде боротьбу з російською агресією, уряд змінив правила призначення грошової допомоги в разі загибелі або поранення. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Так, Кабмін ухвалив відповідну постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, що були прийняті Радою:

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- Розширюється коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу; онуків військовослужбоця, за умови, якщо батьки померли; діти, які народились після смерті військовослужбовця.
- Визначається порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат.
- Також додаються випадки, коли виплата грошей не здійснюється.

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи пояснили, як юридично правильно підготуватися до мобілізації.

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