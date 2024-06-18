Кабмін затвердив нові правила виплат у разі загибелі військового: що змінилося
В Україні, яка веде боротьбу з російською агресією, уряд змінив правила призначення грошової допомоги в разі загибелі або поранення. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Так, Кабмін ухвалив відповідну постанову, яка тепер відповідає всім змінам до законів, що були прийняті Радою:
- Розширюється коло осіб, які матимуть право на одержання одноразової грошової допомоги, зокрема право жінок (чоловіків), які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу; онуків військовослужбоця, за умови, якщо батьки померли; діти, які народились після смерті військовослужбовця.
- Визначається порядок виплат, якщо родич відмовився від виплат.
- Також додаються випадки, коли виплата грошей не здійснюється.
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