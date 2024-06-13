Пишіть заповіт і призначайте відповідальних за майно: як юридично правильно підготуватися до мобілізації

Посилення мобілізації приводить до того, що люди, які змінюють цивільну професію на військову, не завжди знають про юридичні нюанси процесу, зокрема, як правильно оформити своє майно, бізнес тощо.

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На війні можливо все, тому краще поспілкуватися з юристами й владнати свої справи перед мобілізацією, пише «Телеграф».

В ідеалі, пише видання, треба залучити юриста, який проаналізує всі правові нюанси переходу з цивільного у військове життя, бо коли мобілізують, наприклад, керівника підприємства або ж пересічного робітника, то і юридичні зобов’язання у них будуть різні.

Юристи радять перед мобілізацією всім написати заповіт. Адже на війні можливо все, тож подбати про майно буде не зайвим.

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«Річ не тільки у війні. Заповіт необхідний і в звичайному житті, якщо людина хоче розпорядитися своїм майном на випадок смерті, щоб воно дісталося певним людям», — коментує адвокат Дмитро Бузанов.

Крім заповіту, за словами юриста Олександра Золотухіна, варто окремо подбати про виплати рідним у разі загибелі військового.

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«Відповідно до змін в законодавстві, якщо раніше право на виплату у разі загибелі військовослужбовця мали лише його дружина, діти або батьки, то тепер він має право написати розпорядження, кому дістається виплата у разі загибелі. Тому якщо військовослужбовець не має, наприклад, дружини та батьків, але має повнолітніх дітей, то виплати не дістануться взагалі нікому, адже повнолітні діти не мають права на отримання виплати. Тому є необхідність залишити розпорядження стосовно цієї виплати», — радить Золотухін.

Своєю чергою, адвокат юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко радить подбати, щоб при оформленні особової справи військовослужбовця були вказані актуальні контактні особи: дружина, мати, діти.

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За її словами, бувають випадки, коли відбуваються зловживання правами з боку цивільних дружин, які можуть не мати права на грошову компенсацію.

Тому вказані контактні особи перед судом матимуть перевагу, ніж ті, які будуть доводити, що проживали з військовослужбовцем останні п’ять років.

Не зайвими будуть й довіреності. Довіренности потрібно написати на все що тільки можна: на управління майном, боргами, банківським рахунком. Також треба призначити відповідального за керування майном.

«Обов'язково потрібна нотаріальна довіреність на уповноважену особу щодо права представляти інтереси військовослужбовця у разі, якщо з ним щось станеться. Наприклад, треба буде найняти адвоката, а військовослужбовець перебуває у важкому стані, йому потрібна юридична допомога, а він не може підписати договір. І на підставі передоручення повноважень він може бути захищений», — пояснює Аніщенко.

А як діяти, якщо мобілізований вже опинився у лавах ЗСУ і вважає, що його права порушують безпосередньо в армії?

«Насамперед, треба звертатися з рапортом до свого командира з проханням вирішити те, чи інше питання. Крім того, можна телефонувати на гарячу лінію Міноборони (за номером 1512. — Ред.), писати скарги як самому, так і за допомогою юристів, в Міноборони. Писати у Військову службу правопорядку, військову прокуратуру. Головне щось робити, діяти. Коли людина просто говорить слова, то це ніде не закріплено, це неможливо довести, а якщо людина пише рапорти і письмові скарги, відповідно на це потрібно реагувати», — резюмує Олександр Золотухін.

Насамкінець, опитані виданням юристи радять майбутнім мобілізованим пройти медичне обстеження (бажано у комунальній лікарні), до проходження ВЛК, щоб, наприклад, з короткозорістю не потрапити у снайпери.

Нагадаємо, до 16 липня військовозобов'язан чоловіки мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна в ЦНАП, ТЦК, через застосунок «Резерв+». Але на тих чоловіків, які вказали фейкову адресу у «Резерв+», чекає покарання.

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