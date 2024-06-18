Історичний гол Грузії та кричалка про путіна у прямому ефірі росТВ: відеоогляд матчу Євро-2024

У вівторок, 18 червня, на Євро-2024, де збірна України вже сенсаційно програла румунам (0:3), стартувала програма змагань у групі F.

Євро-2024. Група F. 1-й тур

ВІДЕО ДНЯ

Грузія — Туреччина — 1:3

Голи: Мікаутадзе (32) — Мюлдюр (25), Арда Гюлер (65), Актюркоглу (90+7).

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Саме у матчі проти турків нинішній головний тренер команди Грузії Віллі Саньоль 24 роки тому дебютував у футболці збірної Франції. Тоді для молодого захисника, який став згодом віцечемпіоном світу, все склалося якнайкраще — 4:0. І ось ще один дебют 47-річного француза — як наставника у фінальному турнірі чемпіонату Європи. Та ще в день історичного, першого, поєдинку збірної Грузії у фінальних турнірах чемпіонатів Європи.

Турки на правах фаворита з перших хвилин притиснули грузинів до їхніх воріт і на 25-й хвилині завдяки фантастичному голу Мюлдюра з «Фенербахче» вийшли вперед — 1:0.

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Ба більше, буквально за хвилину підопічні італійця Вінченцо Монтелли, здавалося, подвоїли перевагу в рахунку. Але, на радість грузинських уболівальників, аргентинський рефері за допомогою VAR скасував взяття воріт через крихітний офсайд.

А незабаром грузини прийшли до тями і зусиллями форварда французького «Меца» Мікаутадзе забили свій дебютний гол на Євро — 1:1.

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Видали суперники видовищний футбол і після перерви. І у грі «сопка ваша — сопка наша» вирвати перемогу вдалося туркам: на 65-й хвилині шедевр видав юна зірка «Реала» Арда Гюлер, а вже в компенсований час, коли голкіпер суперника пішов у чужий штрафний майданчик, Актюроглу вразив порожні ворота — 3:1. Грузія програла, але дуже гідно. Не так, як деякі…

До речі, під час прямої трансляції поєдинку на російському телеканалі «Матч» трапився казус. Легендарна кричалка у виконанні грузинських уболівальників потрапила до ефіру. В усій красі…

В іншому матчі у групі цього ж дня (о 22:00) у Лейпцигу зіграють Португалія та Чехія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Словаччини на чемпіонаті Європи сенсаційно перемогла Бельгію.

Фото ANP

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