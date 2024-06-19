«Ми звикли»: популярна телеведуча про чоловіка-військового

Ведуча «Сніданку з 1+1» Людмила Барбір розповіла про чоловіка-військового та своє ставлення до жорсткої мобілізації. Відомо, що чоловік Людмили, Ігор, пішов добровольцем на фронт на початку АТО, у 2014-му році. А після початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ. 11-річного сина Тараса родина спочатку евакуювала на захід України, до бабусі, але згодом він повернувся додому.

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Чоловік і син Людмили Барбір

«Ми звикли жити вдвох із сином, — розповіла Людмила каналу Аліни Доротюк. — Перший рік ми взагалі всі троє жили окремо, бо чоловік спочатку був у ТРО, а потім добровольцем у ЗСУ. Він інструктор, навчає тактиці, штурмам, засідкам, розвідці та боям у місті. Ігор каже: „Хто, як не я?“ Перші місяці повномасштабного вторгнення ми працювали без вихідних, бо Нелі не було, Руслан на іншій локації працював, ми з Єгором та іншими колегами „тримали“ ефір».

Барбір також поділилася своїм ставленням до жорсткої мобілізації в Україні. Ведуча вважає, що процес має бути організований краще, з урахуванням потреб і обставин кожної людини.

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«Треба більше давати часу, щоб люди встигли завершити свої справи, — вважає ведуча. — Більше часу для навчання — це дуже важливо. І звичайно, що ротацію потрібно проводити, бо хлопці вже не витримують, бачачи ті страшні речі, які там відбуваються. Це пекло».

Людмила згадала своїх друзів, які загинули на війні.

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«Один із моїх близьких друзів, старший інструктор в Ігоря, загинув, — розказала ведуча. — Це була дуже важка втрата. Згодом ще один друг загинув, залишивши вагітну дружину. Інший наш друг і кум, який разом з Ігорем пішов в ТРО, потім у 47-му бригаду, регулярно звітує мені про свої бойові завдання. Я прошу його хоч плюсик поставити мені, коли йде на завдання і повертається».

Нагадаємо, ведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін стали найвитривалішою телепарою України.

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В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» телеведуча Юлія Сеник розповіла про виклики великої війни.

На фото у заголовку Людмила Барбір з чоловіком Ігорем

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