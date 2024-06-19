Краще від таких «подруг» триматися подалі: як будувати відносини з представницями різних знаків Зодіаку

Астрологиня Анжела Перл вважає, що сьогодні, 19 червня, чудовий час для пошуку однодумців та союзників, які в майбутньому зможуть стати в нагоді.

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Однак інші астрологи попереджають, що знайти людину, якій можна довірити свої таємниці без страху засудження чи заздрощів — не зовсім легко. А сайт з гороскопами розповідає жінкам та дівчатам, з представниками яких знаків Зодіаку у них можуть виникнути проблеми у стосунках.

Овен — це подруга з яскравим темпераментом, готова пройти через вогонь і воду поряд з вами. Її емоційність та імпульсивність можуть іноді створювати напружені ситуації, але водночас роблять її цікавим супутником життя. З Овном можна бути впевненим у тому, що нудно не буде, але важливо пам'ятати, що намагатися довести свою правоту у суперечці з нею може бути марним зусиллям. Натомість, краще насолоджуватися спілкуванням і готовністю подруги-Овна ділитися своїми історіями та переживаннями.

Подруга-Близнюк — це товариська і легка у спілкуванні дівчина, але її увага та інтерес можуть бути непостійними. Вона вміє багато обіцяти, але не завжди виконує свої слова, зберігаючи при цьому свою точку зору. Щоб утримати увагу подруги-Близнюк, важливо підтримувати цікаві для них теми розмови, інакше ризик втомити її та втратити увагу.

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Подруга-Лев — це яскрава і впевнена в собі жінка, яка воліє лідирувати у стосунках. Вона може створити здорову конкуренцію, але також бути егоїстичною та самовпевненою. Для успішного спілкування з Левицею важливо проявляти лояльність до її авторитету, підтримувати і не сперечатися даремно. Проте, одне непорозуміння чи невідповідне слово може викликати вибух негативних емоцій. Леви готові ділитися своїм досвідом та порадами, але тільки якщо до них звернутися з проханням.

Подруга-Діва має розвинену інтуїцію і проникливість, її неможливо обдурити. Їй важливі деталі, ідеальність у всьому, що може створювати виклики у спілкуванні. Для налагодження відносин з Дівою важливо розуміти, що має свій світ і особливе сприйняття. Вона може здаватися холодною та розважливою, воліє, щоб її думка поважали та уникали суперечок. У разі розбіжностей краще представляти вагомі аргументи, інакше ризикуєте стати її ворогом. Діви цінують довготривалі стосунки, але важко прощають помилки та зраду. Вони вважають за краще стислість і конкретність у спілкуванні, а також недовірливі і прагнуть пошуку істини.

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Подруга-Скорпіон може бути складним співрозмовником через свою вперту та мстиву натуру. Вона здатна вжалити вас словом чи дією, якщо відчує образу. Скорпіон — таємничий знак, і ваша подруга сповнена загадок, важко щось приховувати від неї. Вона помічає будь-які розбіжності і, якщо вам вдалося обдурити, це обернеться для вас неприємними наслідками. Краще підтримувати відкритість та чесність у спілкуванні з подругою-Скорпіоном, щоб уникнути конфліктів та зберегти довготривалі стосунки.

Козороги — це жінки з значним духом, які мають непохитну впевненість у собі і ясно виражену цілеспрямованість. Здалеку вони виглядають спокійними та розуміючими, проте за цією фасадною призмою ховається світ виняткової вимогливості та спраги контролю. Короткість — ось їхній девіз, вони воліють ясність і безпосередність, а нескінченні розмови можуть стомити. Скепсис і невдоволення легко простежуються в їхніх словах, вони не звикли до лицемірства та брехливих похвал, віддаючи перевагу прямолінійності у спілкуванні. Для подруги-Козерога важливо не лише догоджати, а й викликати захоплення і досягти цих високих стандартів не так просто. Їхню довіру складно завоювати, і зрада не залишиться непоміченою, залишивши слід у вигляді холодності та дистанціювання. У спілкуванні з Козерогом завжди варто пам'ятати, що їхні цінності та принципи є невід'ємною частиною їхньої особистості, і порушення цих кордонів може призвести до серйозних наслідків у відносинах.

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В той же час, якщо ви вирішили пізнати людину ближче, варто разом з нею подивитися новий кліп — а реакція можливої подруги допоможе отримати від неї додаткову інформацію.

Зокрема, такий ось сміливий кліп.

Варіант — завдяки спілкуванню з новою для себе людиною ви зможете зрозуміти, у чому ваша слабкість і сила.

Або те, наскільки підходить вам ваше місто, чи, можливо, краще переїхати з Борщагівки до Парижу (звичайно, військовозобо'язаним ця опція поки що недоступна).

Цілком можлива, що людина, з якою ви збиралися товаришувати, вирішить почати нове життя.

Або з дружбою нічого не вийде, особливо, якщо у дівчини чи жінки є чоловік, завдяки якому вона стає непереможною і присвячує йому весь свій час.

Можливо, у вашої нової знайомої є багато подруг і товариш на ім'я Артем Пивоваров — в такому випадку вам буде за краще спробувати знайти себе у сфері творчості — можливо, саме ви станете новою зіркою?

В будь-якому випадку, якщо у людини є благородна ціль, то на неї чекає тільки щасливе майбутнє.

І нагорода у вигляді «Білої вуалі» від Гіги-молодшого.

Тому вирішуйте, наскільки вам потрібна нова дружба — і вперед, до нових пригод і нового життя! А Всесвіт неодмінно відкриє перед вами всі перспективи та незвичайні джерела доходу.

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