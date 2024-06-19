В «Укртютюні» розповіли, як правоохоронці допомогли скоротити тіньовий ринок сигарет

«Укртютюн» підтримує останні дії правоохоронних і контролюючих органів у сфері протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами. Про це йдеться в заяві асоціації. В «Укртютюні» зазначають, що за останні пів року завдяки активним діям правоохоронних і контролюючих органів, а також рішучій позиції легального бізнесу вдалося помітно знизити обсяг незаконної торгівлі тютюновими виробами.

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За попередніми даними останньої «хвилі» дослідження КАНТАР Україна, частка тіньового сектору тютюнового ринку у квітні 2024 року знизилась до 18% від загального обсягу ринку. Це перший приклад за останні чотири з половиною роки, коли зниження «тіні» відбувається послідовно протягом двох «хвиль» дослідження.

«Разом з тим зупинка на досягнутому означала б реактивне зростання тіньового сектору тютюнового ринку, який неодноразово демонстрував надзвичайну адаптивність і високу резистентність до дій правоохоронців, застосовуючи креативні підходи до виходу з кризових ситуацій», — вважає генеральний директор асоціації Наталія Фесюн.

У зв’язку з цим «Укртютюн» підтримує дії Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державної митної служби України та Офісу генерального прокурора у сфері протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами.

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Загалом з початку року Бюро економічної безпеки вилучило майже 14,4 мільйона пачок сигарет.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Раді підтримали підвищення акцизів на сигарети та бензин.

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Фото Pixabay

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