В Україні, де у 2024 році зростуть ціни на сигарети, важко знайти реальних національних виробників тютюнових виробів, тому що бенефіціарами навіть локальних тютюнових виробництв є іноземні юридичні чи фізичні особи, зареєстровані на Кіпрі чи в інших офшорних зонах. Про це в інтерв’ю «5 каналу» заявив антитютюновий активіст, виконавчий директор ГО «Життя» Дмитро Купира.

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Активіст нагадав, що зараз в Україні працює чотири великих транснаціональних компанії, які представлені в багатьох країнах світу, але також є кілька суто місцевих виробників.

«Теоретично їх можна було б вважати національними виробниками. Разом з тим, виходить дивна ситуація — начебто ми всі знаємо, що це фабрика українського власника. Але її бенефіціар зареєстрований десь на Кіпрі або на іншій офшорній території, де легше приховати власника», — розповів Дмитро Купира.

За його словами, прибуток від продажів тютюнових виробів в Україні виводять за кордон і міжнародні компанії, і компанії, які вважаються національними виробниками.

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З іншого боку, міжнародні тютюнові компанії, на думку Купири, можуть теж претендувати, аби вважатися національними виробниками.

«Адже виробництво цих транснаціональних компаній в Україні, працівники в Україні», — розмірковує виконавчий директор ГО «Життя» Дмитро Купира.

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Нагадаємо, в Україні працюють чотири міжнародні компанії: British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International та Imperial Tobacco, що є одними з найбільших платників податків в країні.

Крім міжнародних компаній, в Україні ще працювало три локальних виробники — Львівська тютюнова фабрика (м. Винники, Львівська область), Українське тютюнове виробництво (с. Гоща, Рівненська область) та фабрика United Tobacco в Жовтих Водах Дніпропетровської області, діяльність якої була припинена через нелегальне виробництво цигарок. Нелегальне виробництво цигарок цієї фабрики призвело до недоотримання бюджетом 6,5 млрд грн у 2022 році.

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Як свідчить інформація YouControl, серед основних бенефіціарів Львівської тютюнової фабрики є кіпрська компанія Tabinvest (Cyprus) Limited.

Раніше журналіст-розслідувач Євген Плінський, спираючись на щорічний звіт Philip Morris International, з'ясував, що компанія продовжує підтримувати країну-терористку через сплату податків, що допомагає фінансувати військовий бюджет росії.

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