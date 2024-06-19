Підживіть цим у червні огірки й вони будуть родити дуже довго: корисні поради від аграрія-практика

Завершення другої декади червня — ідеальна пора для роботи на дачі не тільки з томатами, але й іншою городиною, зокрема, з огірками.

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Чим обов'язково потрібно саме зараз підживити огірки, щоб допомогти їм швидше зростати й закладати майбутній врожай, розповів автор Youtube-каналу «Корисне TV».

Аграрій нагадав, що підживлення добре вплине не тільки на плоди, а й на стовбур та бадилля. Рослина почне нарощувати міцну кореневу систему. Що дозволить їй більше споживати живлення з ґрунту й тим самим більший урожай прогодувати.

Зараз огірки вже активно зростають, а значить з ґрунту споживається багато живлення, і його потрібно поповнювати. В червні вже не можна підживлювати огірки мінеральними або хімічними добривами — тільки органіка або натуральні добрива, які не сприятимуть накопиченню нітратів або інших некорисних речовин.

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Перед тим, як внести підживлення, потрібно зібрати врожай, щоб підгодовування використовувалось рослиною для нового врожаю.

Найкращий препарат, який зараз потрібний огіркам — це гумат калію. В ньому є всі поживні речовини для рослини, щоб вона нарощувала міцну кореневу систему й формувала великий врожай. Крім того, огірки будуть смачні й екологічно чисті.

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Дозування гумату калію 35 мл на 10 літрів води. Також можна використовувати сухий гумат калію Його потрібно пів чайної ложки на 10 літрів води.

Але для того, щоб рослина зростала догори й мала зелене свіже листя, знадобиться ще й азотне добриво.

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Його можна приготувати з коров'ячого посліду. Готується настій так: у велике відро покласти третину коров'ячого посліду, а дві третини залити чистою водою. Закрити кришкою та залишити на 7 днів настоюватись.

Після цього настій перемішати. У 10 літрів води вилити 1 літр настою й можна поливати огірки. Під кожний кущ огірка влити літр підживлення. Таке підживлення допоможе огіркам нарощувати більше зав'язі й давати кращий врожай.

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