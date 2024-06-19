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Клуб споживачів

Від цього підживлення помідори збільшуються просто на очах: корисна порада від аграрія-практика

13:50 19 червня 2024
Помідорне листя

Під час догляду за помідорами важливо не тільки знати, як правильно пасинкувати рослини, але й чим їх постійно підживлювати. На це звертають увагу на Youtube-каналі Корисне TV.

Адже це потрібно для того, щоб томати продовжували зростати догори, закладати нові грона, щоб у гронах зав'язувалися нові помідори, а також щоб ці помідори швидше дозрівали і набирали цукор.

Як відомо, зараз, коли на кущах томатів є досить великий врожай, рослини споживають дуже багато мікро та макроелементів, які потрібно поновлювати. Причина — в тому, що при відсутності потрібної кількості корисних речовин помідори не будуть великими, смачними та солодкими.

Для підживлення аграрій радить приготувати 10 літрів теплої води, додавши туди препарат гумату калію (він випускається під різними брендами).

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Оскільки автор відео використав готовий препарат «ГуміФренд», він додав його 35 мл (відміряти можна ковпачком пляшки).

Аграрій наголошує, що підживлювач не містить азоту, що є дуже важливим, адже саме він сприятиме швидкому нарощуванні пасинків. А ось наявність бурштинової кислоти, навпаки, буде доречним — вона спровокує нарощення у томатів кореневої системи.

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Також нагадаємо про поради аграрія з правильного протистояння хрущам, які гризуть коріння на ваших рослинах.

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