У Швейцарії несподівано підтримали непрямі поставки зброї в Україну

Швейцарія є нейтральною країною, яка не надає Україні військову допомогу, а також забороняє іншим країнам передавати ЗСУ зброю свого виробництва. Спочатку Німеччині не дозволили постачати в Україну боєприпаси швейцарського виробництва, а Данії не пропустили колісні бронетранспортери. Потім Федеральна рада відмовилася повернути 96 танків Leopard 1 німецькому виробнику Rheinmetall. А Іспанії не дозволили передати Києву жодної зенітної установки, пише Blick. Раніше повідомлялося, що у парламенті Швейцарії закликали відключити від SWIFT усі банки рф, а не лише окремі.

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Але нещодавно Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії (SiK) здивував усіх новою пропозицією. Швейцарія все ж таки хоче опосередковано постачати зброю в Україну. Більшість Комітету хоче внести відповідні зміни до Закону про військові матеріали, який наразі перешкоджає такому реекспорту. З цією метою Комітет подає на розгляд Нацради відповідний законопроект. Пропозицію щодо непрямого постачання зброї під час голосування підтримали 10 депутатів, ще 10 висловилися «проти», інші четверо утрималися. Голова Комітету Зайлер Граф ухвалила остаточне рішення.

У законопроєкті пропонується послабити заборону на реекспорт для країн, які мають схожі зі Швейцарією механізми експортного контролю та поділяють зі Швейцарією схожі цінності. Також не повинно бути ризику, що озброєння зі Швейцарії буде використано проти цивільного населення третьої країни.

Таке рішення SiK ухвалив всього через три дні після української конференції в Бюргенштоці. Як пояснила журналістам голова Комітету Зайлер Граф, більшість членів хоче внести зміни до чинного законодавства, яке перешкоджає такому реекспорту. Відповідний законопроєкт тепер буде поданий на розгляд Національної ради.

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«Невідомо, чи збережеться ця більшість на пленарних засіданнях Національної ради та Ради кантонів. Окрім того, безумовно мине деякий час, перш ніж пом’якшений закон про військові матеріали набуде чинності», — зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що Павло Казарін розкритикував позицію західних партнерів щодо війни: «Третя світова не починається лише тому, що Україна досі воює».

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