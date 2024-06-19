«Скромність» справжнього чиновника: заступник директора ДБР живе в апартаментах за майже мільйон доларів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР), яким законодавство доручає виявляти факти корупції серед чиновників, схоже, з незрозумілих причин не побачили «дивних» фактів у своєму відомстві.

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Так, заступник директора Державного бюро розслідувань і керівник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва Regent Hill, але в декларації посадовця згадки про цю нерухомість відсутні.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Згідно зі своєю декларацією, чиновник орендує квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік метро «Васильківська» — це також елітний ЖК Park Avenue VIP.

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Утім, журналістам вдалося зафіксувати службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську — і за 10 хвилин заїжджала до будівлі ДБР.

У самого Олександра Удовиченка немає нерухомості ні в ЖК Regent Hill, ні взагалі у столиці. Водночас квартира у ЖК Regent Hill записана на близьку родичку коханої жінки Олександра Удовиченка — Христини Копач. Ця родичка, Ірина Копач, найімовірніше, є тіткою жінки.

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Квартиру в ЖК Regent Hill площею 125 квадратів вона придбала у жовтні 2022 року. Ринкова вартість нерухомості такого метражу у вказаному ЖК стартує від 37 000 000 гривень — 900 000 доларів.

Водночас Ірина Копач живе в Одесі й працює косметологинею — підписи її контакту у телефонах інших користувачів свідчать про те, що вона працює з філерами та ін’єкціями.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що саме ДБР свого часу стало відомством, на якому «проколовся» скандально відомий бізнесмен Ігор Гринкевич — він намагався надати неправомірну вигоду співробітнику бюро, аби той посприяв у знятті арешту з майна компаній Гринкевича.

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