«Укренерго» змінило ліміти споживання електрики через нічну атаку дронів на енергооб'єкти

В компанії «Укренерго», де раніше попереджали, що у четвер, 20 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби, повідомили про додаткові обмеження.

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«Внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання електроенергії збільшено з 11:00. Інформацію щодо погодинних графіків відключень дивіться на офіційних сайтах обленерго та у їх соцмережах», — зазначили в компанії.

Фото "Укренерго"

Нагадаємо, що у ніч проти 20 червня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Повідомлялося про пошкодження обладнання у чотирьох областях — Дніпропетровській, Вінницькій, Донецькій та Київській.

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Фото Pixabay

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